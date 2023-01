Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Alba Iulia: MEGA licitația de peste 30 de MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru „Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia”. Valoarea totală a investiției este de 30.386.472 de lei, fără TVA.

În prezent serviciul de iluminat public al Municipiului Alba lulia este asigurat de către Flash Lighting Services S.A. în baza Contractului de Delegare Concesionare a Seviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia Nr. 84441/2012, în condiţiile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public şi a unor indicatori de performanţă asumaţi, aprobat prin H.C.L. Nr.113/2010. Lucrările de reparaţii şi întreţinere aferente sistemului de iluminat public se realizează de operator la sesizările cetăţenilor, ordonatorului de credite sau propriile verificări periodice.

Contractul de delegare de concesionare a serviciului de iluminat public se va încheia, la termen, în 08.11.2022, existând, legal/contractual, posibilitatea prelungirii prin acordul părţlor.

Posturile de transformare, componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public, branşamentele, instalaţiile de forţă, măsură şi control sunt proprietatea Electrica Transilvania Sud şi sunt în administrarea acesteia. Punctele de aprindere, instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări sunt o parte in proprietatea Electrica Transilvania Sud si o parte in proprietatea municipiului Alba lulia si in administrarea operatorului de iluminat public. Reţeaua electrica subterana destinata iluminatului, stâlpii metalici dedicaţi reţelei de iluminat, aparatele de iluminat si sistemul de telegestiune sunt in prorietatea municipiului Alba lulia si in administrarea operatorului delegat pentru serviciul de iluminat.

Sistemul de iluminat este într-o continuă dezvoltare ce include înlocuirea parţială a aparatelor existente cu surse clasice cu aparate cu tehnologie LED, introducere în subteran a reţelelor electrice de alimentare a iluminatului, extinderea reţelei în direcţiile de dezvoltare a localităţii şi introducerea a sistemului de telegestiune.

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne prin sporirea siguranţei traficului, a cetăţenilor, prin creşterea confortului si orientării in teren, prin creşterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea întunericului.

În prezent sunt în derulare 3 proiecte de investiţii, finanţate din fonduri europene, aflate în diferite stadii de realizare, pentru crearea reţelei subterane de iluminat public de lungime de 85,56 Km ce vor înlocui şi completa reţelele de iluminat existente pe stâlpii suport a reţelei de distribuţie a energiei electrice deţinute de Distribuţie Energie Electrică România SA, ceea ce va reprezenta aproximativ 60% din sistemul actual de iluminat public. Reţeaua nou creată va avea 2754 stâlpi metalici echipaţi cu 2856 aparate de iluminat cu tehnologie LED.

Unul dintre proiecte se realizează în localităţile componente municipiului şi constă în înlocuirea a 1396 corpuri de iluminat pe reţeaua existentă, deţinută de Distribuţie Energie Electrica România SA.

Alte 2 proiecte, finanţate prin Fondul de Mediu, au ca obiect iluminatul public din Şanţurile Cetătii si Interior Cetate Alba Carolina, Cartier Recea ce vor îmbunătăţi calitatea iluminatului în paralel cu reducerea consumului energetic.

In afara de proiectele menţionate mai sus Primăria Municipiului Alba lulia mai are in derulare un proiect de extindere reţea de iluminat public finanţat din bugetul local pe 19 străzi aflat in prezent la întocmirea studiului de fezabilitate.

Iluminatul public existent nu acoperă în totalitate străzile municipiului, existând zone, în general aflate în dezvoltare, în care reţeaua de distribuţie a energiei electrice este deficitară, furnizarea energiei electrice se face în regim de organizare de şantier.

Cu toate că în fiecare an au fost realizate reţele de iluminat noi consumul de energie a energiei s-a păstrat constantă în ultimii trei ani, prin înlocuirea treptată aparatelor de iluminat pe bază de sodiu cu cele de nouă generaţie bazată pe tehnologiz cu LED. Odată cu finalizarea lucrărilor la proiectele enumerate mai sus esimăm că iluminatul public din Municipiul Alba lulia va atinge ţinta de reducere a emisiilor de C02 până în anul 2025.

Sistemul de telegestiune este implementat parţial doar pentru o parte a aparatelor de iluminat echipate cu LED, urmând ca după amenajarea şi dotarea dispeceratului, întregul SIP să funcţioneze în regim de permanenţă.

Există în continuare reţele aeriene de iluminat public amplasate pe stâlpi de beton aflaţi în stare avansată de degradare. în urma împlementării proiectelor menţionate mai sus se vor realiza reţele subterane noi 85,65 km.

În localităţie aparţinătoare Municipiului Alba lulia rămân 46,59 km de reţea aeriană şi torsadat, proprietatea Distribuţie Energie Electrica România SA, municipiul deţinând în proprietate doar aparatele de iluminat, consolele şi conexiunea la reţeaua publică.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare si extindere a iluminatului public sunt:

– creşterea sentimentului de siguranţa;

– confort si orientare sporite;

– diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de întuneric;

– apariţia si creşterea sentimentului de apartenenţa la comunitatea locala;

– redarea personalităţii localităţii prin înfrumuseţare cu ajutorul luminii;

– continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;

– încurajarea produsului comercial si turistic;

– favorizarea si atragerea investiţiilor.