DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025  și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025

INCENDIU lângă stadionul Cetate: Există riscul ca focul să se extindă la autoturismele din zonă. Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tomberon. Autoritățile anunță că flăcările s-ar putea răspândi la autoturismele din zonă. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea […]