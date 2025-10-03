Rămâi conectat

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 06.10.2025-12.10.2025

Nr.crt.   ADRESA   INTERVAL

1. UNIREA, MAHACENI, Strada integral 08/10/2025 08:00 – 08/10/2025 10:00
2. AIUD, PAGIDA, Sat PRINCIPALA 08/10/2025 11:00 – 08/10/2025 14:00
3. BERGHIN, STRAJA, Strada PRINCIPALA 09/10/2025 08:00 – 09/10/2025 15:00
4. OCNA MURES – UIOARA DE JOS, Strada ZEFIRULUI, SC SPARTACUS SRL, Strada MURESULUI, Strada FLORILOR, Strada CAMPULUI, Strada ANDREI MURESANU 09/10/2025 10:00 – 09/10/2025 13:00
5. SASCIORI, RACHITA, Strada PRINCIPALA 10/10/2025 08:00 – 10/10/2025 14:00
6. BERGHIN, STRAJA, Strada PRINCIPALA 10/10/2025 08:00 – 10/10/2025 15:00
7. RIMETEA, RIMETEA, Sat SAT 10/10/2025 08:00 – 10/10/2025 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

A luat foc o mașină în Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 minute

în

3 octombrie 2025

De

A luat foc o mașină în Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor ISU Alba a anunțat că Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare în localitatea Lopadea. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție cu apă și spumă și […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mesaj emoționant pentru un medic din Alba Iulia: ,,Eforturile depuse au avut ca rezultat venirea pe lume a micii noastre minuni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 57 de minute

în

3 octombrie 2025

De

FOTO | Mesaj emoționant pentru un medic din Alba Iulia: Eforturile depuse au avut ca rezultat venirea pe lume a micii noastre minuni Un medic ginecolog de la Spitalul Județean de Urgență Alba, a primit un mesaj emoționant de mulțumire din partea unei familii fericite, care o numește parte din miracolul venirii pe lume a […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant pe Transalpina, în Alba: Eforturi pentru menținerea drumului în condiții de siguranță

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

3 octombrie 2025

De

Deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant pe Transalpina, în Alba: Eforturi pentru menținerea drumului în condiții de siguranță În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru județul Alba – aflat în prezent sub cod portocaliu, de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m, toate instituțiile membre ale Comitetului Județean […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Premierul Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”

Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență” „Reforma administrației publice locale și centrale...
Actualitateacum 2 ore

DSVSA Alba: Măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în condiții de vreme severă

Măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în condiții de vreme severă Ca urmare a avertizărilor transmise de Administrația Națională...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria Junior. Un alt specialist din Alba, locul III la categoria Siguranța în muncă. Competiția, organizată de Delgaz Grid

Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria...
Ştirea zileiacum 2 ore

Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Printre variante: ,,Să internalizăm transportul public”

Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Ce variante au fost propuse O întâlnire informală...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 minute

A luat foc o mașină în Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor

A luat foc o mașină în Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor ISU Alba a anunțat că...
Curier Județeanacum 17 minute

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Politică Administrațieacum 2 zile

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume

3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
Opinii - Comentariiacum o zi

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea