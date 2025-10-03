DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 06.10.2025-12.10.2025
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. UNIREA, MAHACENI, Strada integral 08/10/2025 08:00 – 08/10/2025 10:00
2. AIUD, PAGIDA, Sat PRINCIPALA 08/10/2025 11:00 – 08/10/2025 14:00
3. BERGHIN, STRAJA, Strada PRINCIPALA 09/10/2025 08:00 – 09/10/2025 15:00
4. OCNA MURES – UIOARA DE JOS, Strada ZEFIRULUI, SC SPARTACUS SRL, Strada MURESULUI, Strada FLORILOR, Strada CAMPULUI, Strada ANDREI MURESANU 09/10/2025 10:00 – 09/10/2025 13:00
5. SASCIORI, RACHITA, Strada PRINCIPALA 10/10/2025 08:00 – 10/10/2025 14:00
6. BERGHIN, STRAJA, Strada PRINCIPALA 10/10/2025 08:00 – 10/10/2025 15:00
7. RIMETEA, RIMETEA, Sat SAT 10/10/2025 08:00 – 10/10/2025 16:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
