DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 și suplimentar pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025

Un bărbat din Județul Ilfov a fost prins de polițiștii din Abrud după ce ar fi înșelat un locuitor din Roșia Montană cu suma de 10.000 de lei. Mai exact, individul din Popești-Leordeni, Ilfov, a publicat un anunț pe o platformă online în care s-a angajat să-i livreze piese auto bărbatului din Roșia Montană, în […]