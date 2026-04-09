DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.04-26.04.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică pentru perioada  20.04-26.04.2026.

Întreruperile programate pentru intervalul 20.04-26.04.2026.

Nr.crt. Adresa INTERVAL 

BLAJ, Strada AL.GOLESCU partial — 24/04/2026 10:00 – 24/04/2026 12:00

BLAJ, Strada COSTACHE NEGRI partial — 24/04/2026 08:00 – 24/04/2026 10:00

BLAJ, Strada DR.VASILE SUCIU pod — 23/04/2026 10:00 – 23/04/2026 12:00

BLAJ, Strada AL.IOAN CUZA partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada CLOSCA partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada CRISAN partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada DR.VASILE SUCIU partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada HOREA partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada I.MICU KLEIN partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada PETRU MAIOR partial — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

BLAJ, Strada VASILE ALECSANDRI TOTAL — 23/04/2026 08:00 – 23/04/2026 10:00

ALBA IULIA, Strada BARBU STEFANESCU DELAVRAN — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA partial — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada LUPENI — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada NINA CASSIAN — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada PETROSANI — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada VICTOR BABES — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 16:00

SEBES, Strada GARII — 21/04/2026 08:00 – 21/04/2026 15:00

ALBA IULIA, Strada BARBU STEFANESCU DELAVRAN — 20/04/2026 08:00 – 20/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada EMIL RACOVITA partial — 20/04/2026 08:00 – 20/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada LUPENI — 20/04/2026 08:00 – 20/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada NINA CASSIAN — 20/04/2026 08:00 – 20/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada PETROSANI — 20/04/2026 08:00 – 20/04/2026 16:00

ALBA IULIA, Strada VICTOR BABES — 20/04/2026 08:00 – 20/04/2026 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929. 

