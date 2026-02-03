Actualitate

Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său. Condamnarea ar urma să fie reanalizată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său. Condamnarea ar urma să fie reanalizată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, în principiu, cererile de recurs în casaţie formulate de fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. ICCJ a stabilit ca această cale extraordinară de atac să fie judecată la data de 17 martie 2026.

Cei doi au fost prinşi în Italia în noiembrie 2025, iar ulterior au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, în condiţiile în care autorităţile judiciare din România au solicitat extrădarea lor.

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Secţia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022”, se arată în decizia pe scurt a ICCJ.

Instanţa supremă trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5 şi stabileşte termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Ionuţ Nando Mocanu şi Daniel Mocanu şi a părţilor civile. 

Citește și: Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului

În schimb, în cazul părţilor civile din dosar, instanţa supremă a respins, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de acestea, potrivit News.ro.

Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său Ionuţ „Nando” Mocanu au depus cererile de recurs în casaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 13 ianuarie 2026, în dosarul nr. 5712/109/2022, în încercarea de a scăpa de condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor.

Potrivit Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cauza se află în procedură de filtru, o etapă preliminară prin care un complet specializat verifică dacă recursul îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate în principiu, mai arată sursa citată.

Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac care vizează doar legalitatea hotărârii, nu rejudecarea fondului. Altfel spus, este modalitatea prin care o hotărâre judecătorească este trimisă ICCJ pentru a verifica legalitatea hotărârii instanţei de fond, nu şi faptele în sine. Scopul acestei căi extraordinare de atac este de a desfiinţa hotărârea nelegală, bazându-se pe motive strict prevăzute de lege, precum încălcarea competenţei sau aplicarea greşită a legii, nu pe reevaluarea probelor. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Radu Georgescu, economist: „Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu”, una stupidă, ajută economia”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

3 februarie 2026

De

Radu Georgescu: „Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu”, una stupidă, ajută economia” „Paradoxal, în România încă sunt persoane care spun că „Taxa Temu” ajută economia”, constată economistul Radu Georgescu în contextul efectelor de bumerang care se resimt deja prin aplicarea taxei amintite. Citește și: Ce efecte dezastruoase are aplicarea Taxei […]

Citește mai mult

Actualitate

Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026

Mif Lorena

Publicat

acum 3 ore

în

3 februarie 2026

De

Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026 În prima luna a anului 2026 înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit. În comaprație cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime. Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările […]

Citește mai mult

Actualitate

Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

3 februarie 2026

De

Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională Avocatul Poporului a anunțat, marți, 3 februarie 2026, că a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale în România. Avocatul Poporului arată în sesizare că prevederile art. II din […]

Citește mai mult