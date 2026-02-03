Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său. Condamnarea ar urma să fie reanalizată
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, în principiu, cererile de recurs în casaţie formulate de fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. ICCJ a stabilit ca această cale extraordinară de atac să fie judecată la data de 17 martie 2026.
Cei doi au fost prinşi în Italia în noiembrie 2025, iar ulterior au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, în condiţiile în care autorităţile judiciare din România au solicitat extrădarea lor.
„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Secţia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022”, se arată în decizia pe scurt a ICCJ.
Instanţa supremă trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5 şi stabileşte termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Ionuţ Nando Mocanu şi Daniel Mocanu şi a părţilor civile.
Citește și: Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului
În schimb, în cazul părţilor civile din dosar, instanţa supremă a respins, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de acestea, potrivit News.ro.
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său Ionuţ „Nando” Mocanu au depus cererile de recurs în casaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 13 ianuarie 2026, în dosarul nr. 5712/109/2022, în încercarea de a scăpa de condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor.
Potrivit Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cauza se află în procedură de filtru, o etapă preliminară prin care un complet specializat verifică dacă recursul îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate în principiu, mai arată sursa citată.
Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac care vizează doar legalitatea hotărârii, nu rejudecarea fondului. Altfel spus, este modalitatea prin care o hotărâre judecătorească este trimisă ICCJ pentru a verifica legalitatea hotărârii instanţei de fond, nu şi faptele în sine. Scopul acestei căi extraordinare de atac este de a desfiinţa hotărârea nelegală, bazându-se pe motive strict prevăzute de lege, precum încălcarea competenţei sau aplicarea greşită a legii, nu pe reevaluarea probelor.
