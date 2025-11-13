Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului
Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului
Dani Mocanu a fugit din România pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Recent, au apărut informații noi despre traseul manelistului prins în Napoli, Italia.
Conform informațiilor furnizate de poliția din Brescia, el și fratele său, Ionuț Mocanu, au petrecut mai multe luni într-una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Italia, pe malul Lacului Garda, înainte de a încerca să se ascundă în sudul țării, în apropiere de Napoli.
Citește și: Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în Napoli, Italia. Anunțul Poliției
Potrivit aceleiași surse, cei doi frați au locuit în Desenzano del Garda, o localitate cunoscută pentru resorturile sale de lux și plajele spectaculoase. Așezată în sudul Lacului Garda, zona este una dintre cele mai populare destinații turistice din nordul Italiei. Potrivit autorităților, polițiștii italieni ar fi identificat inițial locul exact unde se afla Dani Mocanu și s-au deplasat la apartamentul în care acesta ar fi fost cazat. Cu toate acestea, în momentul în care au ajuns, frații dispăruseră deja.
Potrivit anchetatorilor, frații Mocanu au realizat că sunt urmăriți și au fugit în grabă înainte ca poliția să ajungă la fața locului. De aici, căutările au fost extinse la nivelul întregii Italii.
Citește și: Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările
Reamintim că, cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent petrecut în vara anului 2022.
Ancheta a fost declanșată ca urmare a unui atac care a avut loc în seara de 18 august 2022. Potrivit dosarului, Dani Mocanu, alături de fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați, lovindu-i repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea” Este criză de ouă în magazinele din România, unele dintre ele rămânând complet fără produs la raft. George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), spune că există sincope […]
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down ar putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, potrivit unui proiect depus în Parlament, a anunțat deputata PNL Raluca Turcan, inițiatoarea propunerii legislative. Astfel, consilierea psihologică va fi decontată […]
Elevii scapă de diferențele mari de notare și favoritisme. Standardele vor asigura evaluări corecte și comparabile între școli
Elevii scapă de diferențele mari de notare și favoritisme. Standardele vor asigura evaluări corecte și comparabile între școli Adio notelor „după ureche”! Din toamna anului viitor, elevii vor fi evaluați după criterii unitare. Toți elevii, indiferent de școală sau profesor, vor fi notați după aceleași standarde, o măsură mult așteptată de comunitatea școlară. În prezent, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din...
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări...
Știrea Zilei
VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la...
S-a îmbătat, apoi și-a BĂTUT concubina cu bestialitate: Femeia din Sebeș a suferit o fractură sinus la maxilar și are nevoie de cel puțin 12 zile de îngrijiri medicale. Oamenii legii l-au ÎNCĂTUȘAT deoarece nu se oprea
S-a îmbătat, apoi și-a BĂTUT concubina cu bestialitate: Femeia are fractură la maxilar și nevoie de cel puțin 12 zile...
Curier Județean
Sindicaliștii FSE „Spiru Haret” Alba: Ministrul Educației atacă profesorii pentru a deturna atenția de la măsurile anti-educație impuse de Guvernul Bolojan
Sindicaliștii FSE „Spiru Haret” Alba: Ministrul Educației atacă profesorii pentru a deturna atenția de la măsurile anti-educație impuse de Guvernul...
Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia
Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia Meteorologii anunță o încălzire semnificativă a...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...