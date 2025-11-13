Rămâi conectat

Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Dani Mocanu a fugit din România pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Recent, au apărut informații noi despre traseul manelistului prins în Napoli, Italia.

Conform informațiilor furnizate de poliția din Brescia, el și fratele său, Ionuț Mocanu, au petrecut mai multe luni într-una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Italia, pe malul Lacului Garda, înainte de a încerca să se ascundă în sudul țării, în apropiere de Napoli.

Potrivit aceleiași surse, cei doi frați au locuit în Desenzano del Garda, o localitate cunoscută pentru resorturile sale de lux și plajele spectaculoase. Așezată în sudul Lacului Garda, zona este una dintre cele mai populare destinații turistice din nordul Italiei. Potrivit autorităților, polițiștii italieni ar fi identificat inițial locul exact unde se afla Dani Mocanu și s-au deplasat la apartamentul în care acesta ar fi fost cazat. Cu toate acestea, în momentul în care au ajuns, frații dispăruseră deja.

Potrivit anchetatorilor, frații Mocanu au realizat că sunt urmăriți și au fugit în grabă înainte ca poliția să ajungă la fața locului. De aici, căutările au fost extinse la nivelul întregii Italii.

Reamintim că, cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent petrecut în vara anului 2022.

Ancheta a fost declanșată ca urmare a unui atac care a avut loc în seara de 18 august 2022. Potrivit dosarului, Dani Mocanu, alături de fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați, lovindu-i repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.

