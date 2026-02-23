Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Sora victimei, detalii șocante despre relația Anei: „Voia să o încheie, dar el nu a acceptat și o amenința”

„Moartea suspectă a Anei pare desprinsă din filmele polițiste. Familia arată cu degetul spre soțul femeii care îi făcea zilele amare”, așa a debutat segmentul emisiunii Acces Direct dedicat cazului tinerei de 25 de ani din Sebeș care a șocat comunitatea din oraș.

Fosta prietenă: Știu că eu puteam să fiu în locul ei

În cadrul emisiunii, Bianca, sora Anei, dar și o fostă prietenă a lui Ciprian, bărbatul tinerei, au făcut declarații șocante despre tragedia care a zguduit comunitatea din Sebeș.

„În 2014 ne-am cunoscut și am fost împreună până în 2016. Fata aceasta, care a murit, m-a scăpat de el, pentru că s-a îndrăgostit de ea. Mi-aș dori să cer și eu un ordin de protecție, deoarece îmi este frică. M-a bătut, m-a traumatizat, mi-a rupt maxilarul. Poliția mi-a spus să plec din Sebeș ca să scap de el”, a povestit Anca, una dintre fostele iubite ale lui Ciprian, în cadrul emisiunii Acces Direct.

Ea a continuat, printre lacrimi, vorbind despre ce a simțit în momentul în care a aflat de moartea Anei: „Mi-am văzut moartea cu ochii. Știu că eu puteam să fiu în locul ei.”

Bianca, sora Anei: A vrut să pună capăt relației. El nu a acceptat. O amenința că va veni peste ea

Emisiunea a continuat cu intervenția Biancăi, sora Anei:

„Vrem dreptate. Erau de trei ani împreună. O relație toxică. În primul an nu ne spunea aproape nimic, dar după aceea au început certurile. O scotea afară din casă, iar la scurt timp a devenit și agresiv. Erau cununați. În decembrie 2025, ea a vrut să pună capăt relației. El nu a acceptat. O amenința că va veni peste ea. În ultimii doi ani au fost emise aproximativ șase ordine de protecție, din câte știu eu. Unul a fost pentru șase luni.

În ultima perioadă spunea că nu mai voia să se vadă cu el. Pe 19 februarie, el avea o rețetă la sora mea și insista să i-o ducă. O suna cu număr privat sau de pe alte conturi. Ea a mers la el acasă și ne-a anunțat că pleacă să îi ducă rețeta. A plecat în jurul orei 12:00. Au trecut cam trei ore și jumătate până am început să ne punem întrebări. Mama a întrebat-o dacă mai stă, iar noi credem că el ne-a răspuns, pentru că sora mea nu vorbește așa. Nimeni nu știa nimic despre ea, internetul îi era oprit, dar telefonul suna.

Pe la 20:30 l-am sunat pe el și i-am spus: «Cipri, unde e Ana? Am nevoie de ceva de la ea». A spus că nu știe unde este. El era la Alba Iulia, la dializă. Când a venit ambulanța, am realizat că sora mea era în casă, moartă. Era dezbrăcată complet, avea vânătăi pe mână și pe spate. Unghiile păreau ca după o luptă. Sora mea nu avea probleme de sănătate,” a povestit Bianca.

Ciprian a oferit un răspuns pentru Acces Direct spunând că Bianca nu a precizat că Ana a fost operată la fiere în urmă cu aproximativ 2 săptămâni.

IPJ Alba: Rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă

Potrivit IPJ Alba, având în vedere informațiile vehiculate, în spațiul public, cu privire la faptul că o tânără de 25 de ani, din municipiul Sebeș, ar fi fost ucisă de soțul ei, Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este abilitat să comunice următoarele aspecte:

Cercetarea la fața locului, în noaptea de 19/20 februarie 2026, a fost efectuată de o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și ai Poliției Municipiului Sebeș, însoțiți de un medic legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Alba.

Trupul femeii a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În urma efectuării examenului necroptic, rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă și ar fi fost cauzată de un șoc de etiologie neprecizată, nefiind constatate leziuni traumatice.

De asemenea, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, au fost solicitate analize toxicologice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

