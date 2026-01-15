Decesele cauzate de gripă, în continuă creștere în România: nouă morți în ultima săptămână, bilanțul total a ajuns la 20
În intervalul 5–11 ianuarie, potrivit datelor publicate de INSP, au fost constatate nouă decese cauzate de gripă, iar bilanțul total al actualului sezon gripal a ajuns la 20.
„În săptămâna 05.01.2026–11.01.2026 (S 02/2026) au fost raportate 73.880 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 21,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) și cu 18,7% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (90.877). Variația în minus față de media calculată de 99.738 de cazuri din ultimele sezoane (2018–2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25,9%”, transmite joi INSP.
La nivel național, au fost raportate 8.585 de cazuri de gripă clinică, în scădere față de săptămâna anterioară, când s-au înregistrat 10.570 de cazuri. Totuși, numărul rămâne de 1,5 ori mai mare comparativ cu aceeași săptămână a sezonului trecut (5.876 de cazuri) și de 2,6 ori peste media ultimilor cinci ani (3.353).
Cazuri de gripă clinică au fost semnalate în toate județele țării, cele mai multe fiind raportate în municipiul București (1.026), urmate de județele Constanța (630), Prahova (616) și Cluj (576).
În același timp, au fost înregistrate 37 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu șapte mai puține față de săptămâna precedentă și cu două mai puține comparativ cu perioada similară a sezonului anterior.
Există 172 de cazuri de gripă confirmată de laborator (37 cu virus gripal A/H3, 8 cu virus gripal A/H1 și 127 cu virus gripal A nesubtipat).
De la începutul sezonului au fost raportate 744 de cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:
- 258 cu virus gripal A/H3 38 cu virus gripal A/H1
- 443 cu virus gripal A nesubtipat
- 4 cazuri cu virus gripal B un caz cu co-infecție cu virus gripal A+B.
„Au fost comunicate 9 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 20 de decese confirmate cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3; 9 tip A; 1 co-infecție tip A, subtip H3+B. Cele 20 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5–14 ani; 1 la 15–49 ani; 1 la 50–64 ani; 17 la ≥65 ani”, relevă statisticile INSP.
