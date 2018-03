De la cules de căpșuni în Marea Britanie, un tânăr din Alba a dezvoltat, în Cluj, un business care începe să aibă succes: Vrem să devenim lideri pe piața de piatră cubică

Un tânăr din județul Alba, care a lucrat mai mulți ani în Marea Britanie, inclusiv la cules de căpșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care începe să aibă succes, în condițiile în care în Alba, pe acest domeniu, se află cei mai mari jucători din România. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via Dacia SRL, firma pe care o conduce, să devină lider pe piața de piatră cubică, de la producție, comercializare și montaj.

La fel ca orice alt tânăr din România, Dacian Bugnar, și-a încercat norocul peste granițe, după terminarea studiilor, la 23 de ani. Cinci ani a lucrat în mai multe domenii, avansând treptat, după ce a început cu cele mai grele munci. De la cules de căpșuni și cărat de lăzi, a ajuns să se ocupe de gestionarea activității firmei, fiind responsabil de supravegherea liniilor de producție.

Fiind un naționalist convins, Dacian nu a luat în calcul să rămână peste granițe, s-a întors acasă și a investit o parte din banii câștigați în agricultură. A renunțat, deoarece și-a dat seama că domeniul de agricultură pe care l-a abordat este doar pentru subzistență și nu este un business care să i se potrivească.

Pasionat de construcții, el a ales să acceseze un proiect cu finanțare europeană, deschizând astfel, în urmă cu trei ani, Via Dacia SRL, societate comercială care se ocupă cu montarea de piatră cubică și pavaje.

”Via” vine de la drum, în limba latină, iar ”Dacia” de la numele său, dar și de la Dacia Antică, perioadă în care cele mai multe drumuri erau din piatră.

”Perioada de accesare și implementare a proiectului a fost foarte grea, din cauza birocrației, dar și din cauza că proiectul s-a adresat unor categorii sociale vulnerabile, persoane care își găsesc greu de muncă. Astfel a trebuit să respect condițiile proiectului, dar și să caut oameni buni, muncitori, cu care să pot face treabă”, a spus Dacian.

Cu toate acestea, până și-a format o echipă bună, cu care să poată realiza lucrări de calitate, a fost nevoie de timp.

”Apoi am prins curaj și am pus problema altfel. Primii doi ani de zile au fost grei pentru firmă, am fost pe pierdere sau pe zero. Practic, am mers cu prețuri foarte mici, pentru a câștiga notorietate și încredere pe piață. Mi-am asumat să câștig astfel încât să-mi pot plăti cheltuielile și angajații, fără să fac deloc profit, dar să avem de lucru”, a explicat Dacian.

El a declarat, de la bun început, că a intrat pe piața din Cluj după ce și-a dat seama că era foarte greu să supraviețuiască în Alba, pe o piață unde se află cele mai puternice companii din domeniu.

”Eu venind de nicăieri, tânăr, fără experiență, nu te bagă nimeni în seamă. Oamenii nu aveau de unde să știe că tu poți să faci treabă. Omul merge pe recomandări care le-au primit cei vechi pe piața din Alba și este normal ca majoritatea să lucreze tot cu ei”, a mai spus Dacian.

Astfel, firma înființată de el a cunoscut succesul la Cluj, în urmă cu un an și jumătate, iar apoi s-a extins și a executat lucrări la Timișoara, Piatra Neamț, Sibiu, Codlea și Arad.

”Lucrările pe care le-am executat au fost de calitate, au venit recomandările, am avut un portofoliu, ce să prezint pe site. Dacă nu erau fondurile europene, respectiv bani pentru salariile de început ale angajaților, materie primă, scule de care ai nevoie, era foarte, foarte greu. Am executat doar lucrări private sau în antrepriză, în colaborare cu alte firme. De exemplu, un constructor puternic câștigă o lucrare, ridicarea unui bloc, imobil, însă curtea, care trebuie pavată sau în care trebuie montată piatră cubică, nu e domeniul lui de activitate. Via Dacia s-a dezvoltat odată cu continua dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca. Între lucrările importante se numără curtea Institutului Teologic Protestant din Cluj Napoca sau a Liceului de Arte Populare Tudor Jarda. Și la Timișoara am avut o lucrare importantă, la un viitor complex turistic, care este un proiect foarte ambițios”, a spus Dacian.

Via Dacia SRL a încheiat anul cu o cifră de afaceri de circa 200.000 de euro și mizează în 2018 pe o creștere de cel puțin 40%.

”În acest domeniu, ca în oricare altul, este loc pentru fiecare. Eu am considerat că mai mult la Cluj, decât la Alba. Sunt lucrări care pentru cei mai mari jucători nu sunt importante, dar pot fi pentru tine o pâine bună. Pentru a avea succes, contează să-ți respecți angajații, să-i plătești bine și atunci ei la rândul lor îți vor respecta clienții”, a mai spus Dacian.

El vrea ca după zece ani să devină lider al pieței de piatră cubică din România, de la producție, până la comercializare și montaj.