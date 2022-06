De ce unii oameni care fumează toată viața nu fac niciodată cancer pulmonar?

Cum se manifestă „sindromul morții subite la adulți”: Persoane tinere și sănătoase mor în mod misterios

Experții și familiile unor tineri sănătoși care au murit subit vorbesc despre Sindromul morții subite la adulți sau Sindromul morții aritmice bruște, cunoscut mai frecvent sub numele de SADS.

SADS, potrivit Colegiului Regal Australian al Medicilor Generaliști (RACGP), „este un termen generic pentru a descrie decesele neașteptate la persoanele tinere (de obicei în vârstă de 40 de ani), a căror cauză a decesului în urma examinării post-mortem este „nedeterminată” sau „necercetată””, notează The Daily Wire.

„Lucra pentru o companie de publicitate și se descurca foarte bine”, a declarat Margherita Cummins, a cărei fiică, Catherine Keane, a murit subit la vârsta de 31 de ani. „Mergea la sală și făcea 10.000 de pași în fiecare zi”.

Cummins a declarat luna trecută pentru Irish Mirror că colegele de apartament ale fiicei sale au găsit cadavrul lui Catherine după ce aceasta nu a coborât la micul dejun.

„I-au trimis un SMS la ora 11.20 și, când nu le-a răspuns, au verificat camera ei și au constatat că murise”, și-a amintit mama. „Prietena ei a auzit un zgomot în camera ei la ora 3.56 și crede acum că atunci a murit”.

O altă familie și-a pierdut fiul sănătos, în vârstă de 19 ani, din cauza acestei boli misterioase, în aprilie 2021, a subliniat 7News.com.au.

„După cum majoritatea dintre voi știți, pe 2 aprilie 2021, ne-am pierdut în mod tragic frumosul nostru fiu și frate Liam din cauza sindromului morții subite a adulților”, se arată pe o pagină de strângere de fonduri pentru adolescent. „Liam avea doar 19 ani, un tânăr vibrant, în formă și sănătos”.

„Liam avea totul pentru el în viață, învăța să conducă, aștepta cu nerăbdare concertele planificate cu prietenii săi, multe excursii cu mașina și plănuia noua viață universitară, când totul i-a fost luat în mod crud”, a continuat postarea. „Toate speranțele și visele lui s-au dus și ne-au fost furate și nouă!”.

Dr. Elizabeth Paratz, de la Institutul Baker Heart and Diabetes din Melbourne, a declarat că registrul din Victoria arată că „există aproximativ 750 de cazuri pe an de persoane cu vârsta sub 50 de ani din Victoria cărora li se oprește brusc inima”.

„Dintre acestea, la aproximativ 100 de tineri pe an nu se va găsi nicio cauză, chiar și după investigații extinse, cum ar fi o autopsie completă”, a adăugat ea.

Paratz a precizat că „cifrele au rămas în mod tragic constante de-a lungul anilor”, potrivit 7News.com.au.

Medical Daily a precizat că aproximativ 210.000 de persoane „mor brusc și neașteptat în fiecare an din cauza unui stop cardiac subit în Statele Unite”, citând American Heart Association.

RACGP precizează pe pagina sa de internet că „cele mai frecvente afecțiuni SADS includ sindroame genetice de aritmie, cum ar fi sindromul QT lung, tahicardia ventriculară polimorfă catecolaminergică (CPVT) și sindromul Brugada”.

„Aceste afecțiuni urmează un model de moștenire autosomal dominant”, detaliază RACGP. „Prin urmare, rudele de gradul întâi (adică părinți, frați, frați, copii) ale unui individ care are o tulburare genetică aritmogenă au un risc de 50% de a avea, de asemenea, o variantă genetică pentru această afecțiune și, astfel, de a dezvolta afecțiunea respectivă. Toate aceste afecțiuni prezintă o variabilitate clinică considerabilă în cadrul familiilor și au penetranță incompletă.”