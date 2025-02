De ce s-ar fi speriat și s-ar fi urcat pe casă pisica lui Ciolacu? Ipoteză comică!

Ingrid Mocanu, avocat și victimă a țepei imobiliare Nordis, a lansat o ipoteză comică referitor motivul pentru care ar fi zbughit-o în vârful copacului pisica premierului Marcel Ciolacu.

Pisica ar fi luat această decizie „intrigată” de hainele scumpe în care era îmbrăcat premierul în timp ce trebăluia prin curte.

„Loro Piana la haine de dus gunoiul și fugărit pisici, 4500 euro bucata din funcții publice? Nu mai vorbim de inadecvarea momentului…”, a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a postat, sâmbătă, 15 februarie 2025, un video pe TikTok în care arată cum a fost nevoit să se urce prin copacii din curte, pentru că pisica sa nu se mai descurca să coboare.

„Astăzi, de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor în copaci, dar nu mai știu să coboare, așa că am escaladat și am recuperat pisica”, a scris Marcel Ciolacu pe TikTok, sâmbătă, 15 februarie 2025.

