7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Ninsori și ploi, anunțate de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis un COD GALBEN care vizează zona montană, la altitudini de peste 1700 metri, a județului Alba.

Astfel, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm), potrivit ANM.

Fenomenele vizate sunt: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m.

Intervalul de valabilitate a codului galben este: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23.

Mai mult decât atât, în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

