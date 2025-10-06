Rămâi conectat

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri

Bogdan Ilea

acum 16 minute

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Ninsori și ploi, anunțate de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis un COD GALBEN care vizează zona montană, la altitudini de peste 1700 metri, a județului Alba.

Astfel, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm), potrivit ANM. 

Citește și: 5-9 octombrie | Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Fenomenele vizate sunt: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m. 

Intervalul de valabilitate a codului galben este: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23.

Mai mult decât atât, în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș: Aviz de mediu pentru proiect

Lucian Dărămuș

acum 14 ore

5 octombrie 2025

Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș Direcția Județeană de Mediu de Alba a dat undă verde proiectului care vizează realizarea de rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș.  Potrivit proiectului, în Beldiu rețeaua de […]

FOTO | Cum va arăta Inspire Cinema după renovare: ecrane 3D, scaune VIP și self pay. Când va avea loc redeschiderea

Bogdan Ilea

acum 15 ore

5 octombrie 2025

FOTO | Cum va arăta Inspire Cinema după renovare: ecrane 3D, scaune VIP și self pay, printre noutăți Inspire Cinema trece printr-un amplu proces de modernizare, iar reprezentanții Alba Mall au dezvăluit deja primele imagini care schițează cum va arăta cinematograful.  Pe lângă designul reîmprospătat, au fost oferite și detalii despre noile facilități care urmează […]

FOTO | Elevii de la Colegiul „Titu Maiorescu" din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din oraș: ,,Speranță și iubire celor care nu pot vorbi"

Bogdan Ilea

acum 18 ore

5 octombrie 2025

FOTO | Elevii de la Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din oraș Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din Aiud cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, ieri, 4 […]

VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul

Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale. Este...
Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan: Proiect al organizației World Vision România

Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan Organizația World Vision România a anunțat că Ministerul Educației a avizat...

STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local

STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA...
Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă"

Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP Primăria Alba Iulia a făcut...

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri

7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Ninsori și ploi, anunțate de meteorologii ANM...
Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș: Aviz de mediu pentru proiect

Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș Direcția Județeană de...

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate"

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod

5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...

