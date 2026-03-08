Actualitate

Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus joi, 5 martie 2026, în transparență decizională proiectul care stabilește plafoanele unitare pentru publicarea listei debitorilor cu restanțe la bugetele locale.

Potrivit instituției, măsura face parte din pachetul de reformă a administrației și are ca scop creșterea transparenței, dar și stimularea plății voluntare a obligațiilor fiscale către bugetele locale.

Conform proiectului de act normativ, primăriile vor fi obligate să publice numele restanțierilor dacă obligațiile fiscale depășesc următoarele sume:

  • În cazul debitorilor persoane fizice, la nivelul de 3.000 lei, inclusiv; 
  • În cazul debitorilor persoane juridice, la nivelul de 5.000 lei, inclusiv.

Publicarea se va face trimestrial în Monitorul Oficial Local, la secțiunea „ALTE DOCUMENTE”, și va include numele, prenumele, domiciliul fiscal și numărul rolului nominal unic (în cazul persoanelor fizice), precum și cuantumul datoriilor, potrivit digi24.ro.

Înainte de publicarea listei, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.

De asemenea, amintim că, potrivit proiectului de reformă a administrației, în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

8 martie 2026

De

Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 6 martie 2026, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației. Proiectul prevede două modificări, respectiv: *Continuarea […]

Citește mai mult

Actualitate

Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

8 martie 2026

De

Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere Ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice a fost prelungit până la 31 decembrie 2026 și va continua să fie acordat automat beneficiarilor actuali, anunță Agenția Națională pentru […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

7 martie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 6 martie 2026, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie – 6 aprilie. Potrivit meteorologilor, […]

Citește mai mult