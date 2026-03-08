Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus joi, 5 martie 2026, în transparență decizională proiectul care stabilește plafoanele unitare pentru publicarea listei debitorilor cu restanțe la bugetele locale.
Potrivit instituției, măsura face parte din pachetul de reformă a administrației și are ca scop creșterea transparenței, dar și stimularea plății voluntare a obligațiilor fiscale către bugetele locale.
Conform proiectului de act normativ, primăriile vor fi obligate să publice numele restanțierilor dacă obligațiile fiscale depășesc următoarele sume:
- În cazul debitorilor persoane fizice, la nivelul de 3.000 lei, inclusiv;
- În cazul debitorilor persoane juridice, la nivelul de 5.000 lei, inclusiv.
Publicarea se va face trimestrial în Monitorul Oficial Local, la secțiunea „ALTE DOCUMENTE”, și va include numele, prenumele, domiciliul fiscal și numărul rolului nominal unic (în cazul persoanelor fizice), precum și cuantumul datoriilor, potrivit digi24.ro.
Înainte de publicarea listei, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.
De asemenea, amintim că, potrivit proiectului de reformă a administrației, în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 6 martie 2026, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației. Proiectul prevede două modificări, respectiv: *Continuarea […]
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere Ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice a fost prelungit până la 31 decembrie 2026 și va continua să fie acordat automat beneficiarilor actuali, anunță Agenția Națională pentru […]
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 6 martie 2026, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie – 6 aprilie. Potrivit meteorologilor, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000...
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
Curier Județean
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult din amintiri decât din fapte”
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult...
ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare
ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare Un accident rutier a avut loc...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...