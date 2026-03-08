Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus joi, 5 martie 2026, în transparență decizională proiectul care stabilește plafoanele unitare pentru publicarea listei debitorilor cu restanțe la bugetele locale.

Potrivit instituției, măsura face parte din pachetul de reformă a administrației și are ca scop creșterea transparenței, dar și stimularea plății voluntare a obligațiilor fiscale către bugetele locale.

Conform proiectului de act normativ, primăriile vor fi obligate să publice numele restanțierilor dacă obligațiile fiscale depășesc următoarele sume:

În cazul debitorilor persoane fizice, la nivelul de 3.000 lei, inclusiv;

În cazul debitorilor persoane juridice, la nivelul de 5.000 lei, inclusiv.

Publicarea se va face trimestrial în Monitorul Oficial Local, la secțiunea „ALTE DOCUMENTE”, și va include numele, prenumele, domiciliul fiscal și numărul rolului nominal unic (în cazul persoanelor fizice), precum și cuantumul datoriilor, potrivit digi24.ro.

Înainte de publicarea listei, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.

De asemenea, amintim că, potrivit proiectului de reformă a administrației, în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.

