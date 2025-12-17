Daniel David amână publicarea programei de limba română pentru clasa a IX-a. Care este motivul

Ministerul Educaţiei a anunțat că perioada dedicată integrării sugestiilor primite pentru programa la disciplina Limba şi literatura română a fost extinsă cu o săptămână din cauza dezbaterilor intense.

,,Luând în calcul dezbaterile intense din spaţiul public şi în urma discuţiilor avute astăzi cu coordonatorul ştiinţific al grupului de lucru constituit pentru elaborarea programei la disciplina Limba şi literatura română, ministrul Daniel David a decis, cu acordul coordonatorului acestui grup, extinderea cu o săptămână a perioadei alocate pentru integrarea şi armonizarea unor sugestii importante exprimate de la momentul lansării în transparenţă. Acest interval suplimentar va fi folosit inclusiv pentru explorarea unor flexibilizări structurale ale programei”, a anunţat Ministerul Educaţiei, luni seară, 15 decembrie.

Conform sursei citate, cu excepţia acestei prelungiri exclusiv pentru disciplina Limba şi literatura română, calendarul procesului de adoptare a noilor programe la liceu se desfăşoară aşa cum a fost anunţat iniţial.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a vorbit, la începutul lunii decembrie, despre controversele legate de propunerile pentru programa la limba română pentru liceu, considerată anacronică în condiţiile în care include cronicari consideraţi a nu fi avut un aport deosebit la literatura naţională şi care nu ar prezenta interes pentru tinerele generaţii. ,,Nu este un scandal, este o perioadă de consultare”, spune Daniel David, care consideră că aceia care se declară împotriva propunerilor nu au ,,poziţii diferite faţă de Minister”, pentru că nu ministerul de resort, ci specialiştii au propus acele opere, potriti News.ro.

,,Cred că nu v-aţi aşteptat că am avut o părere despre cum trebuie să arate programa de limba şi literatură română. Am făcut altceva. Am creat o comisie din specialişti foarte buni, pe care îi respect foarte mult, oameni din Academia Română, din institute ale Academiei, de la universităţile mari şi oameni care lucrează în preuniversitar la colegii naţionale şi pur şi simplu ceea ce le-am spus este să se uite la diverse modele care există şi în alte ţări la care noi ne raportăm de foarte multe ori prin performanţa educaţională şi să vină cu o astfel de propunere în care să fie şi mai aerisită – ştiţi condiţiile pe care le-am pus, că au fost publice, dar nu pe conţinut, ci erau din raportare la standarde internaţionale. Sigur, asta este varianta care a fost propusă, sunt discuţii şi discuţii, de aceea avem o perioadă de consultare publică”, a afirmat Daniel David.

