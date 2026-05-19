Rovinieta 2026 | Taxa, calculată în funcție de norma EURO de poluare. Cât ar putea plăti șoferii din iulie
Rovinieta va fiplătită de șoferii din România după reguli complet noi începând cu 1 iulie 2026, după ce Ministerul Transporturilor a propus un sistem de taxare care va ține cont de norma EURO a mașinii, iar proprietarii autoturismelor mai vechi vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru utilizarea drumurilor naționale.
Mașinile vechi vor avea cele mai mari taxe
Noua formulă propusă de autorități schimbă complet modul în care se calculează rovinieta, deoarece taxa nu va mai fi aproape identică pentru toate autoturismele, ci va depinde direct de nivelul de poluare al vehiculului.
Practic, șoferii care conduc mașini electrice, hibride moderne sau autoturisme încadrate în norma EURO VI vor beneficia de cele mai mici tarife, în timp ce proprietarii mașinilor mai vechi, cu norme EURO III, EURO II sau chiar EURO 0, vor plăti semnificativ mai mult.
Autoritățile spun că măsura urmărește reducerea poluării și apropierea României de sistemele de taxare deja folosite în alte state europene.
Exemple concrete de prețuri pentru autoturisme
Pentru șoferii obișnuiți, diferențele de cost nu sunt uriașe la rovinietele pe termen scurt, însă devin importante în cazul abonamentelor anuale.
Norma EURO 1 zi 10 zile 30 zile 60 zile 12 luni
Electric / EURO VI 22 lei 30 lei 48 lei 76 lei 254 lei
EURO V / EURO IV 26 lei 35 lei 55 lei 87 lei 292 lei
EURO III – EURO 0 29 lei 39 lei 62 lei 99 lei 330 lei
Astfel, un șofer care conduce o mașină veche EURO III poate plăti anual cu aproximativ 76 de lei mai mult decât proprietarul unei mașini electrice sau EURO VI.
Transportatorii vor resimți cel mai puternic schimbările
Creșterile cele mai importante sunt însă pregătite pentru firmele de transport marfă și transport persoane, unde costurile pot ajunge la câteva mii de lei pe an. De exemplu, pentru autovehiculele de transport marfă de până la 3,5 tone, rovinieta anuală va varia între 579 și 753 de lei, în funcție de norma EURO a vehiculului.
În cazul autocarelor și autobuzelor mari, costurile devin și mai ridicate. Pentru vehiculele cu peste 23 de locuri, taxa pentru o singură zi poate ajunge la aproape 400 de lei, iar rovinieta anuală poate depăși 4.400 de lei.
Specialiștii din transport avertizează că o parte dintre aceste costuri suplimentare s-ar putea regăsi ulterior în prețurile produselor sau în tarifele pentru transportul de persoane.
Taxele vor crește automat în fiecare an
Proiectul Ministerului Transporturilor prevede și introducerea unui mecanism automat de actualizare a tarifelor, ceea ce înseamnă că rovinieta se va scumpi anual în funcție de inflație.
Concret, până la finalul fiecărui an, taxele vor fi recalculate pe baza indicelui prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, iar noile valori vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Practic, asta înseamnă că șoferii trebuie să se aștepte la majorări constante ale costurilor pentru utilizarea drumurilor naționale.
De ce introduce statul noul sistem
Autoritățile susțin că noul mod de calcul al rovinietei are rolul de a încuraja utilizarea mașinilor mai puțin poluante și de a reduce emisiile generate de traficul rutier.
Astfel, șoferii care conduc autoturisme moderne vor fi avantajați, în timp ce cei care folosesc vehicule mai vechi și mai poluante vor suporta costuri suplimentare.
Proiectul se află momentan în dezbatere publică, iar forma finală poate fi modificată înainte de adoptare, însă dacă regulile vor rămâne neschimbate, noul sistem va intra în vigoare din iulie 2026.
