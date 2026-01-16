Dan Negru, despre prețul motorinei în România: ,,Nu are cum să fie 8 lei, e umflat de accize, taxe și suprataxe. La Chișinău e în jur de 4,50 lei”

Dan Negru a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care discută despre prețul motorinei în România, făcând o comparație cu cele din Chișinău.

În timp ce în țara noastră litrul costă 8 lei, în Chișinău este în jur de 4,50, spune cunoscutul prezentator. El continuă prin a vorbi despre prima rafinărie de petrol din lume, construită la Ploiești, care a funcționat 124 de ani, până în 2004, atunci când a fost închisă.

Textul complet publicat de Dan Negru este următorul:

,,Plec spre Chișinău și am făcut plinul la mașină. De fapt, am făcut plinul la bugetul de stat! În București motorina e aproape 8 lei litrul, la Chișinău e în jur de 4,50 lei. Prețul real nu are cum să fie 8 lei- e umflat de accize, taxe și suprataxe. Eu n-am alimentat mașina, ci bugetul.

Ploieștiul avea cândva prima rafinărie de petrol din lume. Când au închis rafinăria Astra Ploiești, înființată în 1880, mulți au aplaudat. A funcționat 124 de ani și a prins două războaie mondiale. Noi, în 2004, am închis-o cu aplauze!

Pentru că toți prădătorii și-au cumpărat atunci presă, iar acum își cumpără influencerii care să-i aplaude. Doar anul trecut accizele au crescut de două ori. Să-l aplaudăm pe Arghezi care spunea : România nu este o afacere”, se arată în mesajul publicat de Dan Negru.

FOTO: Arhivă, rol ilustrativ

