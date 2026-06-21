Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie Bolojan
Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie Bolojan
Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel sunt cei trei politicieni din Alba care au fost aleși duminică, 21 iunie 2026, în conducerea Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului PNL.
Ilie Bolojan a fost ales în funcția de președinte al partidului, iar Dan Motreanu prim-vicepreședinte, în locul lui Ciucu. Florin Roman se numără printre cei 8 vicepreședinți ai partidului, iar Ion Dumitre, președintele Consiliului Județean Alba este membru de drept în BPN.
Robert Sighiartău va ocupa funcția de secretar general. Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, a fost propulsată direct în conducerea partidului.
Candidatura lui Bolojan a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini”, iar din echipa de conducere fac parte:
-Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu
-Secretar General: Robert Sighiartău
-Vicepreședinți:
1. Mircea Abrudean
2. Ioan Popa
3. Siegfried Mureșan
4. Oana Gheorghiu
5. Alexandru Muraru
6. Dragoș Pîslaru
7. Florin Roman
8. Gabriela Horga
Reamintim că Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute.
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea Congresului PNL. Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.
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