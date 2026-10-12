Cutremure în România: 88% dintre români spun că ştiu cum să reacţioneze, dar mai puţin de jumătate au un plan de urgenţă

Aproape 9 din 10 români afirmă că ştiu cum să reacţioneze în cazul unui cutremur, însă mai puţin de jumătate au un plan de urgenţă stabilit în familie, iar doar 40% dispun de un kit de prim ajutor. În plus, 76% consideră că locuinţele lor sunt rezistente la seism, deşi încrederea declarată nu este însoţită întotdeauna de măsuri concrete de prevenţie, potrivit unei cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Conform datelor prezentate de UNSAR, 88% dintre respondenţi susţin că ştiu ce trebuie să facă în cazul unui cutremur. Cu toate acestea, numai 44% au discutat în familie şi au stabilit un plan pentru o astfel de situaţie, în timp ce 40% au pregătit un kit de prim ajutor.

Diferenţa dintre nivelul de informare şi pregătirea efectivă evidenţiază o vulnerabilitate importantă: cunoaşterea regulilor de siguranţă nu garantează că oamenii sunt pregătiţi să facă faţă unui dezastru.

Încredere ridicată în siguranţa locuinţelor

Optimismul românilor se reflectă şi în percepţia asupra locuinţelor. Potrivit cercetării, 76% dintre respondenţi consideră că imobilele în care locuiesc sunt rezistente la cutremur. Dintre aceştia, 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% spun că sunt „rezistente”.

UNSAR atrage însă atenţia că această încredere nu ar trebui să reducă preocuparea pentru prevenţie şi protecţie financiară. Un cutremur poate provoca pagube importante, cu efecte atât asupra siguranţei oamenilor, cât şi asupra bugetelor familiilor afectate.

„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuinţele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanţa pregătirii pentru un astfel de eveniment”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, subliniind necesitatea unor măsuri care să combine prevenţia cu protecţia financiară.

Planul de urgenţă şi asigurarea locuinţei, măsuri esenţiale

În acest context, UNSAR derulează în luna octombrie campania „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, prin care promovează prevenirea riscurilor şi protejarea financiară a locuinţelor.

Reprezentanţii organizaţiei recomandă stabilirea unui plan de urgenţă în familie, pregătirea din timp a unui kit de prim ajutor şi încheierea unei asigurări adecvate.

„Un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp şi o asigurare adecvată a locuinţei sunt măsuri care pot face diferenţa în cazul unui eveniment neprevăzut”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator al secţiunilor de asigurări generale din cadrul UNSAR.

În România, poliţa obligatorie de asigurare a locuinţei (PAD) acoperă, în limitele stabilite de lege, daunele provocate de cutremure, inundaţii naturale şi alunecări de teren.

Pentru o protecţie suplimentară, proprietarii pot încheia şi asigurări facultative, care pot acoperi clădirea şi bunurile din locuinţă, în funcţie de condiţiile contractuale, inclusiv în cazul unor riscuri precum incendiile, exploziile, furtunile sau avariile instalaţiilor de apă.

Înfiinţată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de asigurări şi reasigurări, care deţin peste 90% din piaţa locală de profil.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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