Cutremure în România: 88% dintre români spun că ştiu cum să reacţioneze, dar mai puţin de jumătate au un plan de urgenţă
Cutremure în România: 88% dintre români spun că ştiu cum să reacţioneze, dar mai puţin de jumătate au un plan de urgenţă
Aproape 9 din 10 români afirmă că ştiu cum să reacţioneze în cazul unui cutremur, însă mai puţin de jumătate au un plan de urgenţă stabilit în familie, iar doar 40% dispun de un kit de prim ajutor. În plus, 76% consideră că locuinţele lor sunt rezistente la seism, deşi încrederea declarată nu este însoţită întotdeauna de măsuri concrete de prevenţie, potrivit unei cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
Conform datelor prezentate de UNSAR, 88% dintre respondenţi susţin că ştiu ce trebuie să facă în cazul unui cutremur. Cu toate acestea, numai 44% au discutat în familie şi au stabilit un plan pentru o astfel de situaţie, în timp ce 40% au pregătit un kit de prim ajutor.
Diferenţa dintre nivelul de informare şi pregătirea efectivă evidenţiază o vulnerabilitate importantă: cunoaşterea regulilor de siguranţă nu garantează că oamenii sunt pregătiţi să facă faţă unui dezastru.
Încredere ridicată în siguranţa locuinţelor
Optimismul românilor se reflectă şi în percepţia asupra locuinţelor. Potrivit cercetării, 76% dintre respondenţi consideră că imobilele în care locuiesc sunt rezistente la cutremur. Dintre aceştia, 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% spun că sunt „rezistente”.
UNSAR atrage însă atenţia că această încredere nu ar trebui să reducă preocuparea pentru prevenţie şi protecţie financiară. Un cutremur poate provoca pagube importante, cu efecte atât asupra siguranţei oamenilor, cât şi asupra bugetelor familiilor afectate.
„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuinţele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanţa pregătirii pentru un astfel de eveniment”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, subliniind necesitatea unor măsuri care să combine prevenţia cu protecţia financiară.
Planul de urgenţă şi asigurarea locuinţei, măsuri esenţiale
În acest context, UNSAR derulează în luna octombrie campania „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, prin care promovează prevenirea riscurilor şi protejarea financiară a locuinţelor.
Reprezentanţii organizaţiei recomandă stabilirea unui plan de urgenţă în familie, pregătirea din timp a unui kit de prim ajutor şi încheierea unei asigurări adecvate.
„Un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp şi o asigurare adecvată a locuinţei sunt măsuri care pot face diferenţa în cazul unui eveniment neprevăzut”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator al secţiunilor de asigurări generale din cadrul UNSAR.
În România, poliţa obligatorie de asigurare a locuinţei (PAD) acoperă, în limitele stabilite de lege, daunele provocate de cutremure, inundaţii naturale şi alunecări de teren.
Pentru o protecţie suplimentară, proprietarii pot încheia şi asigurări facultative, care pot acoperi clădirea şi bunurile din locuinţă, în funcţie de condiţiile contractuale, inclusiv în cazul unor riscuri precum incendiile, exploziile, furtunile sau avariile instalaţiilor de apă.
Înfiinţată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de asigurări şi reasigurări, care deţin peste 90% din piaţa locală de profil.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Lista analizelor gratuite în 2026: Ce consultații, analize și investigații sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate
Lista analizelor gratuite în 2026: Ce consultații, analize și investigații sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate Accesul la servicii medicale gratuite în România nu este rezervat în 2026 doar persoanelor care plătesc contribuția la sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă să deconteze și anul acesta o serie de consultații, analize și investigații […]
Foto | O mașină de Poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Reacția polițiștilor: ,,Oricine poate greși”
O mașină de Poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Reacția polițiștilor: ,,Oricine poate greși” O autospecială de Poliție aflată în misiune a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Polițiștii au explicat ulterior, printr-un comunicat de presă, cum s-a produs incidentul. ,,Oricine poate greși”, […]
Companiile publice, gaura de aproape 19 miliarde de lei din bugetul României. Expert: „Austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul”
Companiile publice, gaura de aproape 19 miliarde de lei din bugetul României. Expert: „Austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul” Companiile de stat acumulează datorii fiscale de peste 9,4 miliarde de lei, au raportat pierderi de 4,4 miliarde în 2025 și beneficiază de subvenții de 14,3 miliarde de lei. În total, nota de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremure în România: 88% dintre români spun că ştiu cum să reacţioneze, dar mai puţin de jumătate au un plan de urgenţă
Cutremure în România: 88% dintre români spun că ştiu cum să reacţioneze, dar mai puţin de jumătate au un plan...
Lista analizelor gratuite în 2026: Ce consultații, analize și investigații sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate
Lista analizelor gratuite în 2026: Ce consultații, analize și investigații sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate Accesul la servicii medicale...
Știrea Zilei
A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat au fost și ei condamnați. Decizie la Tribunalul Alba
A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat...
Cum va arăta noul centru de cercetare al Universității din Alba Iulia: Trei niveluri, laboratoare luminoase și o clădire cu consum de energie aproape zero
Cum va arăta noul centru de cercetare al Universității din Alba Iulia: Trei niveluri, laboratoare luminoase și o clădire cu...
Curier Județean
Video | Tânăr din Blaj trimis în judecată pentru furt calificat: Ar fi furat două biciclete din același bloc, în două seri consecutive
Tânăr din Blaj trimis în judecată pentru furt calificat: Ar fi furat două biciclete din același bloc, în două seri...
Municipiul Sebeș investește în independența energetică: Parc fotovoltaic de 1 MW. Finanțare europeană nerambursabilă solicitată de peste 1 milion de euro
Municipiul Sebeș investește în independența energetică: Parc fotovoltaic de 1 MW. Finanțare europeană nerambursabilă solicitată de peste 1 milion de...
Politică Administrație
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...