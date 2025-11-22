Rămâi conectat

Actualitate

Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru alte tipuri de ambalaje

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru alte tipuri de ambalaje

Cutiile de lapte și de suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului intenționează să extindă programul și pentru alte tipuri de ambalaje.

Deocamdată este în curs un proiect pilot, implementat în București și Brașov. Însă, dacă la reciclarea recipientelor pentru băuturi stăm foarte bine, în rest este dezastru.

Noile aparate funcționează la fel ca cele pentru plastic, aluminiu și sticlă. Scanează codul de bare al ambalajelor de carton pentru suc și lactate. Inclusiv sucurile cu pai pentru copii pot fi reciclate aici.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Cu puține modificări de soft putem să adăugăm ambalaje care acum nu sunt colectate de aceste RVM-uri, dar care nu necesită neapărat să fie modificat echipamentul. Eu cred că acest proiect poate să stea la bază anul viitor, să vedem o trecere și pentru aceste ambalaje.”

Proiectul este în derulare în câteva magazine din București și Brașov. Între timp, SGR are cifre record și încheie anul cu o rată de returnare a ambalajelor de plastic, metal și aluminiu de 84%.

Doar în primele 10 luni ale acestui an, oamenii au distrus 4,5 miliarde de ambalaje, cele mai multe de plastic.

Totuși, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la rata de utilizare a materialelor reciclate în produse noi, doar 1,3%. Deși soluții ar fi.

Ionuț Georgescu, CEO companie specializată în soluții de sustenabilitate: „Aceste produse, de exemplu, sunt din material reciclat, din haine vechi pe care putem să le refolosim foarte ușor. Și vorbim de o igienizare corectă, o spălare corectă, deci nu avem vreun pericol asupra sănătății umane dacă folosim aceste articole. Putem folosi aceste textile și nu numai de la haine, ci și de la alte materiale de decor pe care le avem în casă și pe care le folosim și le cumpărăm cu atâta ardoare non-stop; putem să le folosim la materiale de construcții, material izolator.”

De la începutul acestui an, primăriile din România sunt obligate să instaleze și pubele speciale pentru colectarea textilelor. Multe însă nu au luat această măsură, iar acolo unde se aplică, rata de colectare rămâne scăzută, pentru că oamenii nu știu sau nu au acces facil la aceste puncte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

22 noiembrie 2025

De

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto crește semnificativ. Taxarea va ține cont atât de mărimea motorului, cât și de nivelul de poluare. Pentru maşinile vechi, de exemplu, impozitul se poate dubla sau chiar […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA  până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

22 noiembrie 2025

De

Cum va fi VREMEA  până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Specialiștii ANM au actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, perioada 24 noiembrie – 22 decembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în primele zile […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

22 noiembrie 2025

De

Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută de Legea 360/2023, calculată pe baza inflației , erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025. Executivul anunțase atunci că valoarea medie a pensiei urma să fie majorată cu aproximativ 280 de lei. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru alte tipuri de ambalaje

Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru...
Actualitateacum 6 ore

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 30 de minute

VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi

Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături...
Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova

Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități

Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități Pe data de...
Curier Județeanacum 4 ore

Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite

Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite Controalele...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 ore

VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”

Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy

22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani  Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
Opinii - Comentariiacum o zi

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea