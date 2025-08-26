Cupa Sebeșului la fotbal, prima ediție, în weekend, de Zilele Municipiului
Cupa Sebeșului la fotbal, prima ediție, în weekend, în 29-31 august, de Zilele Municipiului
În municipiul Sebeș se va desfășura, cu ocazia Zilelor Municipiului Sebeș, un interesant turneu internațional de fotbal, prevăzut în perioada 29-31 august.
Citește și: Cupa Sebeșului, prima ediție, la două categorii de vârstă, turneu internațional de fotbal
Competiția juvenilă, organizată în premieră, se va derula pe terenul sintetic de pe Stadionul „Pielarul”, la două categorii de vârstă, 2014 și 2016. Organizatori sunt Primăria Sebeș și Liceul cu Program Sportiv Sebeș, la 2014 disputându-se în format 7+1, iar la 2016 în format 6+1.
La categoria de vârstă 2014 sunt 10 formații, repartizate în două grupe, după cum urmează: *grupa A: Lokomotiva Trnava, Interstar Sibiu, CSM Deva 2015, Star Pro Optimum, Performanța Ighiu; *grupa B: LPS Sebeș, CSM Deva, ACS Mediaș, Dacia Orăștie, Ghiroda și Giarmata Vii. Partidele din grupă sunt vineri, 29 august, sâmbătă se dispute partidele de clasament și semifinalele, iar duminică au loc finala mare, finala mică, meciurile pentru locul 5, locul 7 și respectiv locul 9.
La grupa 2016 sunt alte 10 participante, Metalurgistul Cugir, CS Universitar Alba Iulia, Star Pro Optimum, Speranța Albac, Dacia Orăștie (grupa A), LPS Sebeș, Kickers Chișineu Criș, Student Sport Alba Iulia, Academia Optimum GT și Lokomotiva Trnava.
