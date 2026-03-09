Cupa României, sferturi de finală: partide interesante la Ocna Mureș, Galtiu, Ighiu și Micești | Vezi programul și calendarul

Cupa României, sferturi de finală, faza județeană: partide interesante la Ocna Mureș, Galtiu, Ighiu și Micești, sâmbătă, 14 martie | Vezi programul și calendarul

În sferturile de finală ale Cupei României, meciuri programate sâmbătă, 14 martie, sunt partide echilibrate, cel puțin două dintre ele, după cum urmează: *sâmbătă, 14 martie, ora 16.00: CS Ocna Mureș – ACS Spicul Daia Română, Viitorul Sîntimbru – Sportul Câmpeni, ACS Performanța Ighiu – ACS Valea Frumoasei; ora 16.30: AFC Micești – ACS Industria Galda

La tragerea la sorți desfășurată la sediul AJF Alba au participat, ca reprezentanți ai echipelor, Gligor Udrea (Industria Galda, „La mulți ani”), Cătălin Manciulea (Performanța Ighiu), Tudor Pintilie (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) și Ovidiu Hulea (Viitorul Sântimbru).

În weekend a fost debutul sezonului în fotbalul amator din Alba, cu optimile de finală ale Cupei României, faza județeană. În sferturi sunt doar formații din SuperLiga Alba care se bat pentru calificarea în „careul de ași”, semifinalele fiind prevăzute în 11 aprilie (Sâmbăta de Paște), la ora 11.00

Ca idee, în turul campionatului Viitorul Sântimbru a învins la Câmpeni (6-3, în ultima rundă), Industria Galda a câștigat clar la Micești (6-1, etapa 7), Performanța Ighiu a trecut la limită acasă (1-0) de Școala de Fotbal Valea Frumoasei (tot în ultima rundă din prima parte), iar CS Ocna Mureș, finalista ediției precedente, s-a impus în fața fanilor în disputa cu Spicul Daia (2-1, etapa a patra).

