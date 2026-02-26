Cupa de schi Șureanu, ediția a șasea, la Domeniul Schiabil Șureanu, în 7 și 8 martie | Programul înscrierilor și condiții de participare
Cupa de schi Șureanu, ediția a șasea, se va desfășura la Domeniul Schiabil Șureanu, în 7 și 8 martie | Programul înscrierilor și condiții de participare
Cupa de schi Șureanu, ediția a șasea, se va desfășura în 7 și 8 martie la Domeniul Schiabil Șureanu.
Citește și: Adrenalină pe pârtie: „Cupa de schi Șureanu”, ediția 2025. Competiție open pentru copii de peste 7 ani și adulți
Este vorba despre o competiție open, pentru copii cu vârste peste 7 ani și adulți, organizată de către Domeniul Schiabil Șureanu, Șureanu Mountain Sport Center, Școala de Schi Șureanu, Asociația Arbitrilor de Schi din Sibiu, Asociația Centrul de Educație Ecologică Mulbach Sebeș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Munții Șureanu”.
Scopul acestei întreceri atragerea unui număr cât mai mare de participanți și spectatori ai acestei discipline sportive. Concursul se va desfăşura de-a lungul unei singure etape, două manșe, sâmbătă, 7 martie și duminică 8 martie 2025, pe Pârtiile Domeniului Schiabil Șureanu. În clasamentul final vor conta timpii realizați pe parcursul celor două manșe.
Taxa de participare este de 100 de lei/ concurent și poate fi achitată până la momentul începerii concursului. Se poate achita această taxă numerar sau card la secretariatul concursului înainte de validarea înscrierilor. Neplata taxei atrage după sine neprimirea competitorului la start.
Înscrierea concurenţilor se va face numai TELEFONIC, prin intermediul unui SMS sau mesaj WhatsApp transmis la numărul de telefon 0799189094, care să conțină numele complet și data nașterii, până în ziua de joi, 5 martie 2025, orele 18.00. În ziua competiției nu se vor face înscrieri, doar cazuri excepționale. Organizatorii vor oferi premii în bani plus multe alte surprize oferite de colaboratori (sponsori) pentru sportivii clasați pe podium.
După terminarea evenimentului va avea loc la baza pârtiilor un after-party asigurat de către DJ Kojok, gazda fiind MC/DJ Cătălin Sănătescu.
Alte informații pot fi aflate de pe Domeniul Schiabil Șureanu (https://schi-sureanu.ro), Șureanu Mountain Sport Center (sureanusportcenter.ro), pagina de facebook a organizatorilor (facebook.com/SchiSureanu.ro), Șureanu Mountain Sport Center (facebook.com/sureanusportcenter), Școala de Schi Șureanu (facebook.com/scoaladeschisureanu) precum și pagina evenimentului.
