Cumplit! Prețul energiei electrice, în creștere în România cu peste 57% în martie 2026

Energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creștere de preț din ultimul an, majorându-se cu 57,2% în martie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, pe fondul eliminării schemei de plafonare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică transmise marți, 14 aprilie 2026.

La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval la cafea, prețul acesteia urcând cu 23,29%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 14,23% față de anul trecut, în vreme ce prețurile la fructe și conservele din fructe sunt mai mari cu 11,79%.

Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,16%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 9,69%, la pâine, 9,86%, și la carnea de bovine, 11,47%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%.

Potrivit statisticii, ouăle și-au mărit tariful în acest interval cu 14,63%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,74%, iar cel al vinului cu 6,19%.

Altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt, cu 7,91%, la ulei, +7,31%, la citrice, +9,35%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,08%.

INS menționează că există și reduceri de preț în martie comparativ cu martie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofii (-11,08%), fasolele boabe și alte leguminoase (-5,01%), făina (-3,38%) și mălaiul (-1,78%).

O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu (-0,52%).

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din martie continuă să se mențină la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 57,2%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,11%), detergenți (9,89%), tutun și țigări (7,42%).

Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în martie, cu 4,13%, iar combustibilii cu 12,93% însemnând o creștere cu 8,74 puncte procentuale față de creșterea pe care au avut-o în luna februarie 2026 la perioadă.

În perioada martie 2026 – martie 2025, s-a înregistrat și o singură scădere de preț, respectiv la gaze, cu 7,08%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în martie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 15,49%, cele de igienă și cosmetică, cu 14,12% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,68%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 13,55%, serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 13,91%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,26%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,26%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,88%, iar cel interurban rutier cu 9,48%.

Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 7,49%.

Tarifele serviciilor poștale care își reduseseră cotele în lunile anterioare, de această dată, în martie 2026 față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,79%.

