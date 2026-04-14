E jale! Rata anuală a inflației a „explodat” în România în martie 2026
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, marți, 14 aprilie 2026 creșterea explozivă a inflației în România în martie 2026, lucru care se vede cel mai bine în creșterea prețurilor la toate produsele.
Rata anuală a inflației a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%.
Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut uşor de la o lună la alta.
Cele mai mari creșteri de preţuri în interval de un an s-au înregistrat la servicii: +11,05%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,89%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%.
La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 23,29%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 14,23% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 11,79%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,16%. Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 9,69%, la pâine,9,86%, și la carnea de bovine, 11,47%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 14,63%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,74%, iar cel al vinului cu 6,19%.
Altă majorare importantă a tarifelor se constată și peștele proaspăt, cu 7,91%, la ulei, 7,31%, la citrice,9,35%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,08%. Există și reduceri de preț în martiecomparativ cu martie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,08%), la fasole boabe și alte leguminoase (-5,01%), la făină (-3,38%) și mălai (-1,78%). O scăderede până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu (-0,52%).
Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din martie continuă să semențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 57,20%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,11%), detergenți (9,89%), tutun și țigări (7,42%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în martie cu 4,13%, iar combustibilii cu 12,93% însemnând o creştere cu 8,74 puncte procentuale faţă de creşterea pe care au avut-o în luna februarie2026 la perioadă. În perioada martie 2026 – martie 2025, s-a înregistrat şio singură scădere de preţ la gaze cu -7,08%.
În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în martie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 15,49%, cele de igienă și cosmetică, cu 14,12% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,68%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 13,55%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 13,91%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,26%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,26%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,88%, iar cel interurban rutier cu 9,48%.
Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 7,49%. Tarifele serviciilor poștale care își reduseseră cotele în lunile anterioare, de această dată, în martie 2026 față de luna similară din 2025 s-au majorat cu 9,79%.
Începând cu anul 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în martie cu 1,50% față de februarie și cu 5,78% față de decembrie 2025.
Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%.
Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%.
Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) a fost 8,5%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,92%.
Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,0%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi mari și ploi puține. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 14 aprilie 2026, o prognoză actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Temperaturile vor fi ridicate și se vor semnala ploi puține, conform acestei prognoze.
Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie Elevii din România mai au doar o zi să se bucure de vacanţa de Paşte, vacanţa de dinaintea ultimului modul al anului şcolar 2025-2026.
Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q", momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile Google avertizează asupra „Ziua Q", un moment critic pentru siguranța datelor la nivel mondial. „Ziua Q" reprezintă data la care calculatoarele cuantice vor deveni suficient de puternice pentru a sparge metodele actuale de criptare.
