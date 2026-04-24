Actualitate

Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

A mai rămas mai puțin de o săptămână până la minivacanţa mult aşteptată de 1 mai 2026, pe care mulţi români o vor petrece la malul mării. Tocmai de aceea, reprezentanţii CFR au anunţat că vor suplimenta capacitatea de transport către litoral în perioada 30 aprilie – 4 mai.

CFR Călători anunță suplimentarea trenurilor către litoral în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, odată cu minivacanța de 1 Mai. Compania introduce curse directe spre Constanța și Mangalia, crește frecvența legăturilor din București și oferă reduceri pentru biletele dus-întors.

CFR Călători suplimentează trenurile spre Constanța și Mangalia de 1 Mai

Pentru una dintre cele mai aglomerate perioade turistice din an, CFR Călători anunță măsuri speciale pentru creșterea capacității de transport către litoral.

Potrivit companiei, în intervalul 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026 vor circula trenuri suplimentare către Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, cu plecări din București Nord și Suceava.

„Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare”, a transmis compania.

Legături frecvente din București

Pentru pasagerii din alte regiuni, compania anunță că accesul către litoral va fi asigurat prin legături din București, unde trenurile vor circula la intervale scurte.

„Călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur”, se arată în comunicat.

Un element important pentru această perioadă este reluarea temporară a circulației trenurilor pe ruta Constanța – Mangalia. Măsura se aplică între 30 aprilie și 4 mai 2026, în contextul lucrărilor de infrastructură realizate de CFR SA.

„Serviciul de transport Regio va fi operat temporar cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent”, a precizat CFR Călători.

Restricție în stația Costinești Tabără

Călătorii trebuie să țină cont de o limitare importantă: trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără. CFR Călători le recomandă pasagerilor să își cumpere biletele din timp, pentru a evita aglomerația și pentru o mai bună adaptare a capacității de transport.

„Trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor”, a transmis compania, recomandând utilizarea stației Costinești.

„Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea, recomandăm cumpărarea cât mai din timp a legitimațiilor de călătorie”, mai arată anunțul.

Biletele pot fi achiziționate online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații sau de la casele de bilete din gări.

Compania oferă și o reducere de 10% pentru biletele dus-întors, măsură menită să încurajeze planificarea din timp a călătoriilor și să distribuie mai eficient fluxul de pasageri în perioada aglomerată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

