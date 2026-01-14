Cum va fi VREMEA până în 9 februarie 2026: Perioada cu ger se prelungește până la începutul lunii viitoare. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Meteorologii ANM au anunțat că perioada de ger se va prelungi până spre mijlocul lunii februarie 2026. De asemenea, în unele zone ar putea să ningă.
Meteorologii anunță că în săptămâna 12-19 ianuarie valorile termice vor fi „mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și de sud-est a țării”.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. Potrivit ANM, în săptămâna 19-26 ianuarie, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. În săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie, temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.
Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 2-9 februarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, au precizat reprezentanții ANM.
Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026
Prima săptămână a intervalului va aduce temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Răcirea va fi mai pronunțată în nord-est, est și sud-est, unde frigul se va resimți mai intens. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru mijlocul lunii ianuarie.
Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026
Temperaturile medii vor continua să fie mai coborâte decât normalul climatologic, cu accent pe regiunile nord-estice, unde iarna își va menține caracterul mai aspru. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest, nord și centru, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal. Nu sunt estimate excese semnificative de precipitații.
Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026
În această săptămână, temperaturile medii ale aerului vor avea valori mai coborâte decât cele normale în toate regiunile țării, cu abateri mai importante în nord-est. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai reci perioade ale intervalului analizat. Precipitațiile vor avea, în schimb, un regim apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
Săptămâna 2 – 9 februarie 2026
La început de februarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul României, semn că vremea rămâne rece, chiar dacă fără episoade de frig extrem. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă.
