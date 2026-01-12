Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii. Prognoza ANM pentru perioada 12-25 ianuarie 2026

Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii

Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii țări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger și valori termice negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, rezultă din prognoza de specialitate, publicată, luni, 12 ianuarie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie, pentru perioada 12-25 ianuarie 2026.

În zona Banatului, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -6 grade și ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -10 grade. De marți (13 ianuarie), vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel prezenta estimare indică, pentru perioada 14 – 25 ianuarie, o medie a temperaturilor maxime pe întreaga regiune de 4 – 6 grade, iar pentru minime de la -2 la zero grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie. Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie), când vor fi moderate cantitativ. Totodată, se vor semnala intervale cu precipitații după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

În Crișana, vremea va fi extrem de rece la începutul intervalului de referință, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -8 grade și ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade. Din 13 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât media regională a temperaturilor maxime va crește la -2 grade, iar în zilele de 14 și 15 ianuarie se vor atinge valori de 2 – 3 grade. Pentru perioada 16 – 25 ianuarie sunt estimate maxime de temperatură de 4 – 6 grade. Creșterea de temperatură va fi semnificativă și în privința temperaturilor minime, ce vor ajunge la o medie cuprinsă între un grad și două grade, pe 15 ianuarie, pentru ca, ulterior, să prezinte valori între -4 și -2 grade, cu o tendință de scădere după 23 ianuarie. Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie), când vor fi moderate cantitativ. De asemenea, vor fi intervale cu precipitații după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

În regiunea Transilvania, vremea va fi foarte rece, la începutul acestei săptămâni, cu temperaturi maxime, în primele două zile (12 și 13 ianuarie), în jurul a -7 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -15 grade, dar și miercuri noaptea, mai ales în estul regiunii, cu o medie a acestora în jurul a -8 grade. De miercuri, 14 ianuarie, vremea se va încălzi, în special în zonele de deal și de munte, iar media regională a temperaturilor maxime va crește la zero grade. În perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 0 – 2 grade. Creșterea de temperatură va fi semnificativă și în privința temperaturilor minime, ce vor ajunge la o medie de zero grade, pe data de 15 ianuarie, pentru ca, ulterior, să prezinte variații de la o zi la alta, la valori în general de la -8 la -4 grade și o tendință de scădere după 22 ianuarie. Se vor semnala precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de 13 ianuarie. Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

În Maramureș, în primele două zile din intervalul analizat (12 și 13 ianuarie), temperaturile maxime vor ajunge în jurul a -6 grade. De asemenea, va fi ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -14 grade, dar posibil miercuri noaptea, cu o medie de -8 grade. Din 14 ianuarie, vremea se va încălzi, astfel că media temperaturilor maxime va crește la -1 grad, iar în perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 2 – 3 grade. Și pe timpul nopților se va resimți o creștere a temperaturilor, ce vor ajunge la o medie de zero grade, în 15 și 16 ianuarie, ca ulterior să se înregistreze între -6 și -4 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie. Temporar, vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie și posibile în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitatea mai mare după 23 ianuarie.

La nivelul regiunii Moldova, până pe data de 15 ianuarie, vremea va fi rece, local geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime între -3 și -2 grade, respectiv minime în general de la -10 la -8 grade. În perioada 16 – 25 ianuarie, media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul a zero grade, iar în privința temperaturilor minime se va înregistra o medie ce va oscila între -8 și -4 grade. Totodată, în intervalul 12 – 15 ianuarie, trecător și pe arii restrânse, vor fi precipitații slabe. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă și în restul intervalului.

În Dobrogea, până pe 15 ianuarie, vremea va fi rece, pe arii restrânse geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime între -2 și zero grade, precum și minime în general de la -8 la -6 grade. Media temperaturilor maxime estimată pentru perioada 16 – 25 ianuarie va oscila între 2 și 5 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul a -2 grade. Trecător și pe arii restrânse vor fi intervale cu precipitații slabe. După data de 23 ianuarie, există posibilitatea unui episod cu precipitații pe arii mai extinse.

Pentru zona Munteniei se prognozează o vreme rece, la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -3 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va ajunge la -12 grade, dar izolat și miercuri noaptea, cu o medie a acestora în jurul a -7 grade. De miercuri (14 ianuarie), vremea se va încălzi, în special în zonele de deal și de munte, media regională a temperaturilor maxime urmând să crească la zero grade. În perioada 15 – 25 ianuarie sunt estimate valori diurne de temperatură în medie între -1 grad și 3 grade. Evoluția va fi asemănătoare și pentru valorile de temperatură de pe timpul nopților, ce vor avea o tendință de creștere spre valori în jurul a -2 grade, în perioada 17 – 20 ianuarie, urmată de o ușoară scădere la finalul intervalului de anticipație, până la o medie regională de -5 grade. Vor fi precipitații locale pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie), dar și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitate relativ redusă.

În Oltenia, în zilele de 12 și 13 ianuarie, valorile termice maxime se vor situa în jurul a -2 grade și va fi ger în aproape toată regiunea, în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime ajunge la -11 grade. Vremea se va încălzi în perioada 14 -16 ianuarie, în special în zonele de deal și de munte. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va crește la 3 – 5 grade, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 2 grade. Media regională a temperaturilor minime prognozată pentru perioada 14 – 25 ianuarie va fi cuprinsă între -5 și -2 grade. Precipitații se vor semnala pe arii relativ extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie), dar și după 19 ianuarie.

La munte, vremea va fi geroasă la începutul intervalului, atât pe timpul zilei, cât și noaptea, cu temperaturi maxime în jurul a -12 grade și minime, în medie, pentru întreaga zonă, de -16 grade. Creșterea de temperatură va fi semnificativă începând cu 14 ianuarie, astfel că media zilnică a temperaturilor maxime se va situa în jurul a zero grade, cu valori mai scăzute după data de 23 ianuarie. Evoluția va fi asemănătoare și pentru valorile din timpul nopților, ce vor prezenta o medie pentru întreaga zona montană între -6 și -4 grade, cu o tendință de scădere spre finalul intervalului de anticipație când sunt estimate temperaturi în jurul a -8 grade. Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi și după data de 19 ianuarie.

