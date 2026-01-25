Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate

Vremea în primăvara anului 2026 se anunță a fi neobișnuită din punct de vedere meteorologic, cu o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară.

Potrivit meteorologilor, primăvara anului 2026 va fi caracterizată de o instabilitate crescută, cu perioade ploioase, dar și cu intervale mai senine. Această variabilitate meteorologică este mai accentuată în comparație cu primăverile obișnuite, iar ritmul ploilor va influența modul în care se desfășoară activitățile în aer liber și planurile specifice sezonului.

Primăvara anului 2026, marcată de instabilitate

Luna martie vine cu un debut de primăvară moderat, caracterizat de maxime diurne situate în intervalul 8-18 grade Celsius. În prima parte a lunii, diminețile și nopțile rămân reci, dar valorile termice cresc pe măsură ce se apropie finalul lunii. Această perioadă se remarcă prin episoade cu vreme blândă și zile mai răcoroase, ceea ce indică o primăvară care nu va debuta cu temperaturi ridicate și constante.

Precipitațiile vor fi prezente pe parcursul lunii, afectând in special zilele de 6, 11, 13, 16, 17, 19 și 21 martie, conform meteorologilor.

Aprilie 2026 va fi o lună ploioasă, comparativ cu luna anterioară. Intervalele ploioase vor fi dese, mai accentuate în primele și ultimele zile din lună: 2–5, 7–8, 12, 15, 18–22 și 28–30 aprilie.

Maximele termice vor varia între 12 și 21 de grade Celsius, valori considerate apropiate de mediile climatice obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va rămâne parțial sau temporar noros, iar instabilitatea atmosferică va domina.

Pe măsură ce se apropie luna mai, primăvara devine mai vizibilă în termometre, dar instabilitatea nu dispare complet. Primele zile ale lunii continuă să fie marcate de ploi, cu temperaturi maxime situate în jurul valorilor de 22-23 de grade Celsius. Ulterior, vremea va alterna între episoade mai însorite și intervale cu precipitații, iar maximele diurne vor fi cuprinse într 17-25 de grade.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI