Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Specialiștii ANM au actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, perioada 24 noiembrie – 22 decembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în primele zile de iarnă vor fi temperaturi plăcute, însă treptat, vremea se va răci şi vor ajunge la mediile normale perioadei. De asemenea, vor fi precipitații în diferite zone ale țării.
„Pentru ultima săptămână din noiembrie, dar și pentru începutul lunii decembrie, tendința către o vreme mai caldă se va menține pentru întreg teritoriul țării. Cele mai ridicate valori termice sunt prognozate în sud-estul țării, unde abaterea pozitivă va fi ceva mai pronunțată. Pe parcursul lunii decembrie nu sunt excluse și intervale cu variații de temperatură. În vest și sud-vest, ploile vor depăși cantitățile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în celelalte regiuni regimul pluviometric se va menține în jurul valorilor normale„, spun specialiştii de la ANM.
Vremea 24 noiembrie-1 decembrie
Potrivit ANM, în săptămâna 24 noiembrie-1 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.
Vremea 1-8 decembrie
În săptămâna 1-8 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a țării, iar în rest vor avea o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.
Vremea 8-15 decembrie
În săptămâna 8-15 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
Vremea 15-22 decembrie
În săptămâna 15-22 decembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, a precizat ANM.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează
Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută de Legea 360/2023, calculată pe baza inflației , erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025. Executivul anunțase atunci că valoarea medie a pensiei urma să fie majorată cu aproximativ 280 de lei. […]
41 de medicamente noi intră pe lista de compensate și gratuite. O veste bună pentru pacienții cu afecțiuni cronice
Guvernul introduce 41 de noi medicamente compensate și gratuite. Noi terapii pentru boli grave și rare devin disponibile pacienților Guvernul României a aprobat joi o extindere importantă a listei medicamentelor compensate și gratuite, adăugând 41 de noi medicamente și extinzând indicațiile pentru medicamentele deja existente. Decizia are scopul de a îmbunătăți accesul pacienților la tratamente […]
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut” Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...
PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează
Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută...
Știrea Zilei
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare
Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...
Curier Județean
Amenzi de peste 14.000 de lei primite de șoferii din Alba. Polițiștii au verificat 123 de autovehicule și 177 de persoane, cu ajutorul aplicației eDAC
Amenzi de peste 14.000 de lei primite de șoferii din Alba. Polițiștii au verificat 123 de autovehicule și 177 de...
FOTO | INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș, azi-noapte: Mașina a ars ca o torță
INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș, azi-noapte: Mașina a ars ca o torță...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...