Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Săptămâna 17- 24 noiembrie va fi caracterizată de temperaturi medii, care vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, anunţă vineri meteorologii de la ANM, care au făcut publică prognoza până pe 8 decembrie.
Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămănă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.
Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.
Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025
Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
