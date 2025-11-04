Rămâi conectat

Cum va fi vremea până la 1 Decembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi vremea până la 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii anunță o lună noiembrie mai caldă decât în mod obișnuit. Potrivit prognozei publicate pentru perioada 3 noiembrie – 1 decembrie, valorile termice vor fi, în general, peste mediile climatologice, iar precipitațiile vor varia de la o regiune la alta.

3 – 10 noiembrie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de valorile normale. Se anunță ploi mai abundente în sud și sud-est, dar deficit de precipitații în vest, nord-vest și centru.

10 – 17 noiembrie

Vremea se va menține ușor mai caldă decât normalul climatologic în toată țara. Ploile vor fi mai frecvente doar în sud-est, în timp ce în restul regiunilor se vor încadra în limitele obișnuite.

17 – 24 noiembrie

Temperatura medie a aerului va depăși ușor valorile normale, mai ales în sud-estul României. Precipitațiile vor fi mai însemnate în vest și nord-vest, iar în celelalte zone vor rămâne apropiate de normal.

24 noiembrie – 1 decembrie

Ultima săptămână a lunii va aduce în continuare temperaturi ușor peste media climatologică, în special în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval.

