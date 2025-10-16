Cum va fi VREMEA în România până în data de 10 noiembrie 2025: Sfârșit de octombrie mai cald decât normalul perioadei. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până în 10 noiembrie 2025, și anunță că temperaturile vor crește ușor spre finalul lunii octombrie.
Temperaturile vor fi mai scăzute între 13 și 19 octombrie, apoi, din 20 octombrie, urmează două săptămâni mai calde decât normalul, anunță meteorologii.
Citește și: Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni
Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celor normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării
Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.
