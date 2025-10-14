Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

După o săptămână cu temperaturi specifice lunii octombrie, meteorologii avertizează că în următoarea săptămână vremea va deveni, pentru câteva zile, rece, potrivit prognozei pentru perioada 13 – 26 octombrie 2025.

TRANSILVANIA

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând debutul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație vremea va intra într-un proces de încălzire.

Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 12 și 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14-16, respectiv 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-18, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 0…2 grade și se va putea forma brumă, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 2 și 6 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

LA MUNTE

Regimul termic diurn, cu alternanțe de la o zi la alta, se va situa în prima săptămână de prognoză în general sub cel specific perioadei, excepție făcând mai ales cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi.

Astfel, media temperaturilor maxime din zona montană va fi cuprinsă între 4 și 10 grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-16 și 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie până spre data de 22 octombrie când media acestora va fi de -3…1 grad, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi în creștere și vor deveni apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie a zonei montane de 3…5 grade.

Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate. În zona montană înaltă vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare

