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Cum va fi vremea în România până în 9 noiembrie 2026: Temperaturi sub normal în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

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Cum va fi vremea în România până în 9 noiembrie 2026: Temperaturi sub normal în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în următoarele trei săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice actualizate pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie 2026. În prima săptămână, precipitațiile vor fi mai abundente în jumătatea sud-estică a țării, în timp ce în restul teritoriului vor fi deficitare. Ulterior, regimul pluviometric va reveni, în general, la valori apropiate de cele normale.

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*Săptămâna 12–19 octombrie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și local în cele sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, iar în restul teritoriului va fi deficitar.

*Săptămâna 19–26 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 2–9 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a teritoriului.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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