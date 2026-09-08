Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Vara, în… prelungiri: Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Vara, în… prelungiri: Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Temperaturile se vor menține peste valorile normale în cea mai mare parte a țării în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice actualizate pentru perioada 7 septembrie – 5 octombrie. Cele mai ridicate abateri sunt prognozate în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de cel normal.
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*Săptămâna 7 – 14 septembrie 2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și în zona montană. În regiunile estice și sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 14 – 21 septembrie 2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri mai mari în zonele vestice și sud-vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale.
*Săptămâna 21 – 28 septembrie 2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal.
*Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie 2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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