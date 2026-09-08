Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Vara, în… prelungiri: Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Temperaturile se vor menține peste valorile normale în cea mai mare parte a țării în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice actualizate pentru perioada 7 septembrie – 5 octombrie. Cele mai ridicate abateri sunt prognozate în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de cel normal.

*Săptămâna 7 – 14 septembrie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și în zona montană. În regiunile estice și sud-estice, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 14 – 21 septembrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri mai mari în zonele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale.

*Săptămâna 21 – 28 septembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal.

*Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal