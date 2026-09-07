FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: O tânără rănită după impactul dintre o motocicletă și un autoturism în zona Selgros

Accident rutier în Alba Iulia: O tânără rănită după impactul dintre o motocicletă și un autoturism în zona Selgros

Un accident rutier, între o motocicletă și un autoturism, a avut loc luni seara, în jurul orei 20.30, în Alba Iulia.

Din primele informații este vorba despre o coliziune între o motocicletă și un autoturism.

Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezulatele fiind negative.

Secțiune Știri sub articolul principal