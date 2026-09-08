Anunțul făcut de Nicușor Dan despre tăierea burselor sociale ale elevilor: ,,Pentru moment s-a renunţat la iniţiativă”

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, 7 septembrie, că, pentru moment, s-a renunțat la tăierea burselor sociale ale elevilor, precizând că decizia privind alocarea banilor este dificilă în condițiile în care resursele bugetare sunt limitate.

,,Pentru moment s-a renunţat la iniţiativă. Tot timpul e dificil să iei o decizie când ai de împărţit nişte bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei.”, a explicat Nicușor Dan.

Preşedintele a fost întrebat şi despre măsurile care trebuie luate, în condiţiile în care nivelul de trai şi de învăţământ este la pământ în judeţul Călăraşi, deşi judeţul este la doar 100 de km de Bucureşti.

,,Noi trebuie să stimulăm investiţiile, să fim deschişi faţă de investiţii străine, să avem un mediu economic concurenţial şi aici sunt multe de spus. În ceea ce priveşte educaţia, cum am spus la început, în linii mari, problema cea mai mare este adaptarea finanţării pentru sistemul de educaţie”, a afirmat Nicuşor Dan.

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