În cât timp trebuie să răspundă Casa de Pensii la o cerere de recalculare în 2026: Ce faci dacă recalcularea este greșită

Pensionarii care au venituri, perioade de cotizare sau documente care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei, pot cere recalcularea drepturilor. După depunerea cererii apare însă o altă întrebare importantă: cât timp poate rămâne dosarul la Casa de Pensii fără să fie emisă o decizie?

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește un termen concret. Cererea de recalculare trebuie soluționată în 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de recalculare. În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile.

Asta înseamnă că, în cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, perioada poate ajunge la 75 de zile. Important este însă și momentul de la care se acordă eventualii bani în plus: întârzierea soluționării dosarului nu înseamnă automat că pensionarul pierde majorarea pentru lunile în care a așteptat.

Casa de Pensii are 45 de zile pentru cererea de recalculare

Regula este prevăzută la articolul 94 din Legea nr. 360/2023. Pensia poate fi recalculată la cerere prin adăugarea veniturilor, a stagiilor de cotizare, a perioadelor asimilate sau prin valorificarea altor documente care nu au fost luate în calcul anterior.

Pentru pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după pensionare există, de asemenea, posibilitatea recalculării prin adăugarea noului stagiu de cotizare. În această situație, cererea poate fi făcută o singură dată într-un an calendaristic.

Indiferent de situația care justifică recalcularea, legea stabilește pentru aceste cereri termenul de 45 de zile de la înregistrare.

De aceea, este important să păstrezi dovada depunerii solicitării. Dacă documentele sunt depuse fizic, trebuie să existe numărul și data de înregistrare. Aceste informații permit stabilirea exactă a momentului de la care începe să curgă termenul legal.

Când termenul poate ajunge la 75 de zile

Cele 45 de zile nu reprezintă însă întotdeauna termenul maxim. Legea permite prelungirea perioadei cu încă 30 de zile atunci când pentru soluționarea cererii sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare.

Într-un asemenea caz, soluționarea poate ajunge, practic, până la 75 de zile de la înregistrarea cererii. Situația poate apărea, de exemplu, atunci când informațiile prezentate trebuie verificate sau sunt necesare documente suplimentare pentru stabilirea corectă a drepturilor.

Trebuie făcută și diferența dintre cererea de pensionare și cererea de recalculare. Pentru cererea inițială de pensionare există tot un termen de 45 de zile, care poate fi prelungit cu 30 de zile în condițiile prevăzute de lege. Pentru recalculare, regulile sunt prevăzute separat la articolul 94.

Prin urmare, atunci când verifici dacă termenul a fost depășit, trebuie să te raportezi la tipul exact al solicitării depuse și la data înregistrării acesteia.

Ce se întâmplă cu banii dacă recalcularea durează

Una dintre cele mai importante prevederi pentru pensionari privește data de la care se acordă suma rezultată în urma recalculării.

Legea stabilește că sumele rezultate din recalcularea solicitată prin adăugarea veniturilor, stagiilor sau documentelor nevalorificate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

De exemplu, dacă cererea este înregistrată în luna august și recalcularea conduce la o pensie mai mare, noile drepturi se acordă începând cu luna septembrie, chiar dacă decizia este emisă ulterior.

Această regulă este importantă tocmai în situațiile în care procesarea dosarului durează. O decizie emisă mai târziu nu mută automat data de la care se cuvine majorarea.

Dacă recalcularea arată că pensia trebuie majorată, diferențele corespunzătoare perioadei respective trebuie astfel reflectate potrivit datei de acordare stabilite de lege.

Ce poți face dacă au trecut 45 sau 75 de zile și nu ai primit răspuns

Dacă termenul obișnuit de 45 de zile a trecut, primul lucru pe care trebuie să îl verifici este dacă dosarul a necesitat documente sau operațiuni suplimentare, situație în care legea permite prelungirea cu 30 de zile.

Dacă a trecut și perioada suplimentară, iar decizia nu a fost emisă, poți solicita în scris casei teritoriale de pensii informații privind stadiul cererii. Este important ca solicitarea să conțină numărul de înregistrare al cererii inițiale și data la care aceasta a fost depusă.

O cerere scrisă este mai utilă decât o simplă solicitare verbală, deoarece lasă o urmă administrativă. Păstrează numărul de înregistrare al noii solicitări și orice răspuns primit.

În cazul unei petiții, devin relevante și regulile generale din OG nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor. În mod obișnuit, autoritățile și instituțiile publice trebuie să comunice răspunsul la petiții în termen de 30 de zile de la înregistrare, cu posibilitatea prelungirii în condițiile prevăzute de actul normativ.

Ce faci dacă primești decizia, dar recalcularea este greșită

O altă situație este cea în care Casa de Pensii răspunde, însă pensionarul consideră că decizia este incorectă. De exemplu, anumite perioade de activitate pot să nu fi fost valorificate sau unele venituri din documentele depuse pot lipsi din calcul.

În acest caz, nu trebuie confundată solicitarea privind stadiul dosarului cu contestarea deciziei. Potrivit CNPP, deciziile caselor teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Dacă nu sunt contestate în acest termen, ele devin definitive.

Pentru litigiile privind drepturile de pensie, cererea se adresează instanței competente în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul reclamantul.

Tocmai de aceea, data la care este comunicată decizia este importantă. Din acel moment începe să curgă termenul de 45 de zile pentru contestare.

Recalcularea și revizuirea pensiei nu sunt același lucru

Mai există o diferență importantă. Recalcularea la cerere poate interveni atunci când apar venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate sau alte documente care nu au fost valorificate anterior. Revizuirea intervine atunci când, după stabilirea sau plata pensiei, se constată diferențe între sumele stabilite ori plătite și cele care erau legal cuvenite.

Revizuirea poate fi făcută din oficiu de Casa de Pensii sau la solicitarea pensionarului. În general, sumele rezultate se acordă sau se recuperează în cadrul termenului general de prescripție de trei ani. Există însă o excepție importantă pentru anumite erori materiale sau de calcul produse în procesul administrativ: CNPP precizează că termenul general de prescripție nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiar a sumelor neplătite în asemenea situații.

Pentru pensionarul care depune o cerere obișnuită de recalculare, reperul principal rămâne însă simplu: 45 de zile pentru soluționare, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare. Iar dacă recalcularea aduce o pensie mai mare, sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată.

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