Cum va fi vremea în Transilvania până în 20 septembrie 2026: Din „cuptor” direct în toamnă: Ce indică prognoza meteo pe regiuni pe 2 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, luni, 7 septembrie 2026, prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni.

Conform estimărilor specialiștilor ANM, în Transilvania din „cuptor” se va intra brusc în toamnă autentică.

Media valorilor termice diurne va fi în creștere la începutul primei săptămâni de referință, de la 24…26 de grade până în jurul valorii de 30 de grade, în zilele de 9 și 10 septembrie 2026, când în vestul și nord-vestul regiunii vremea va fi călduroasă.

Apoi, temperaturile maxime vor scădea semnificativ în perioada 11–15 septembrie 2026, spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22…24 de grade. Ulterior, până la sfârșitul perioadei (19–20 septembrie 2026), acestea vor mai crește ușor, spre o medie de 25…26 de grade.

Ușoare oscilații termice vor fi și la valorile nocturne. Astfel, media acestora va crește de la 7…8 grade în primele nopți la 13…14 grade în nopțile din 11 și 12 septembrie 2026, după care se va situa între 10 și 12 grade.

În intervalul 12–13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse, izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar temporar, ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 14–20 septembrie 2026.

foto – TransApuseana toamna (arhivă; cu rol ilustrativ)

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