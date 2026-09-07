FOTO | Ziua Grădinarului la Leorinț: Produse de la producătorii locali, preparate tradiționale, spectacol artistic și foc de artificii
Ziua Grădinarului la Leorinț: Produse de la producătorii locali, preparate tradiționale, spectacol artistic și foc de artificii
Localitatea Leorinț, din comuna Rădești, a adus duminică, 6 septembrie 2026, pe terenul „Național Leorinț”, comunitatea și valorile locale într-o zi de sărbătoare dedicată muncii pământului. „Ziua Grădinarului”, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Rădești, în cadrul GAL „Pe Mureș și pe Târnave”. Gazda manifestării a fost primarul Alin Nicula, respectiv viceprimarul Tibor Balazs, alături de reprezentanți ai administrației locale și județene.
A onorat sărbătoarea, ca de fiecare dată, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care a vizitat standurile și a asistat la spectacolul artistic.
Evenimentul a debutat cu un Tedeum, aparținând părinților parohi ai bisericii Ortodoxe și greco – catolice din Rădești, Bisericii Ortodoxe din Meșcreac și ai Bisericii Reformate din Leorinț.
Au participat: producători agricoli locali din satele Leorinț, Meșcreac și Rădești, care au prezentat cele mai frumoase produse de grădină cultivate în zonă.
Au ieșit în evidență standurile dedicate produselor din legume și fructe, precum și standul special cu produse (dulcețuri, murături, sucuri) procesate la microfabrică din localitatea Rădești.
N-au lipsit deliciile specifice zonei: gulașul tradițional la ceaun și gustoasa zacuscă proaspătă.
Toate acestea au fost presărate de un veritabil spectacol folcloric susținut de ansambluri locale și artiști invitați, un program pregătit de organizatori care a adus folclorul în plin plan ce a inclus muzică populară, dansuri și momente susținute de artiști și tinere talente din GAL-urile județului Alba și nu numai.
Printre invitați s-au numărat Majoretele de la Zlatna, Denisa și Nicușor Balu & NexuS Band; Andrei Ciocan & formația Elite Orchestra
Roxana Moldovan; Roxana și Alexandru Bărăștean; Steluțe din GAL-uri; Ansambluri și formații de dansuri populare.
O secțiune importantă a programului a fost dedicată „steluțelor din GAL-uri”, fiind anunțați mai mulți copii și tineri: Dariana Oțel, Bianca Marian, Andrei Ladaru, Elena Goga, Maria Chiriac, Andrei Iacob, Amira Pătruțiu, Antonia Pătruțiu, Amalia Buța, Isabel Albu, Alexandru Zaharie, Daria Șipoș, Beatrice Popa și David Bocșa, alături de Bogdan Șerban, Sabrina Rațiu și David Inel, Sofia Crișan.
Programul a fost completat de momente susținute de Alfred Garduli, Ionuț și Pavel Pașca, precum și de ansamblurile Pipacs Denisa și Nicușor Balu, alături de Nexus Band, Andrei Ciocan și formația Elite Orchestra, precum și Roxana Moldovan. De asemenea, pe scenă au urcat Roxana și Alexandru Bărăștean, dar și Doinа AmpoiuluiCiumbrud, Doina Aiudului, Mirăslăiana, Plaiuri Noșlacene și formația de dansuri populare din Băgău.
O contribuție remarcabilă a avut prestația prezentatoarei Viorica Vîlcea, care a dat o ținută de valoare spectacolului artistic.
Evenimentul s-a încheiat, ca și la edițiile anterioare, cu un atractiv foc de artificii.
Constantin PREDESCU
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