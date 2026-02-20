Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi peste medie în toată perioada. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi peste medie în toată perioada. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Temperaturile vor fi peste media climatologică în România până în 23 martie 2026, conform prognozei meteo pe 4 săptămâni dată publicității vineri, 20 februarie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.
Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.
*Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar și local excedentar în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.
*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
