Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi peste medie în toată perioada. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi peste medie în toată perioada. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Temperaturile vor fi peste media climatologică în România până în 23 martie 2026, conform prognozei meteo pe 4 săptămâni dată publicității vineri, 20 februarie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

*Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar și local excedentar în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

20 Februarie : Ziua Mondială a Justiției Sociale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 februarie 2026

De

20 Februarie : Ziua Mondială a Justiției Sociale Justiția socială, un principiu fundamental pentru o coexistența pașnică și prosperă între națiuni, presupune promovarea egalității între sexe sau drepturile popoarelor indigene și ale migranților, eliminarea barierelor legate de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, cultură sau disabilitate. Valul de schimbări ce a cuprins mai multe țări de […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

19 februarie 2026

De

FOTO | ,,Apariții timide” surprinse în munți: Imagini spectaculoase cu exemplare de faună sălbatică din Parcul Național Retezat Două apariții ,,timide” au fost surprinse recent în Parcul Național Retezat, în timpul unei acțiuni de monitorizare a faunei sălbatice. Fotografiile au fost realizate de echipele Parcului Național Retezat, aflate pe teren pentru monitorizarea speciilor. Mai multe […]

Citește mai mult

Actualitate

40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 13 ore

în

19 februarie 2026

De

40 de vieți salvate în 2026 în România în mai puțin de două luni prin transplant de organe: „Este un lucru extraordinar” 40 de vieți au salvate în prima parte a anului 2026 în România prin transplant de organe. 14 prelevări de organe au fost realizate cu succes în mai puțin de 2 luni în […]

Citește mai mult