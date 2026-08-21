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Cum va fi vremea în România până în 21 septembrie 2026: Toamna începe cu temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

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Cum va fi vremea în România până în 21 septembrie 2026: Toamna începe cu temperaturi peste normal. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri, 21 august 2026, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică un început de toamnă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării, în timp ce regimul precipitațiilor va fi variabil. În unele zone sunt estimate ploi peste normal, iar în sud și sud-vest perioadele vor fi mai degrabă secetoase.

*Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali și Meridionali, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului regimul termic se va situa în limitele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

*Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor multianuale.

*Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor deficitar în vestul și nord-vestul țării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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