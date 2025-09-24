Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când vine frigul şi când încep ploile de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când vine frigul şi când încep ploile de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Meteorologii au emis, marţi, 23 septembrie 2025, prognoza pentru perioada 22 septembrie 2025 – 20 octombrie 2025, şi anunţă temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei.
După ce în prima săptămână regimul ploilor va fi deficitar, urmează precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar şi uşor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025
Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.
Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantităţile de precipitaţii vor putea fi uşor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
FOTO | Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă
Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă Meciul de futsal dintre România și Ungaria, de miercuri, 24 septembrie 2025, a fost marcat de incidente grave. După doar 5 minute și jumătate de la startul meciului decisiv pentru calificarea la Europeanul […]
Federaţiile şi patronatele din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare: „Traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%”
Federaţiile şi patronatele din HoReCa cer menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare FPIOR, HORA şi FIHR, organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Citește și: Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: […]
Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”
Premierul Ilie Bolojan: „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani” „Voi continua să militez pentru reducerea cheltuielilor structurale din administrația locală. Există autorități care și-au bătut joc de bani”, a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan. Citește […]
Actualitate
FOTO | Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și o petardă
Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria: O parte dintre fani au sărit la bătaie. În sală a explodat și...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
Prezența unui URS, semnalată la Aiud, în zona „La Baltă”: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Aiud, în zona „La Baltă”: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În...
VIDEO | Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici ca voluntar”
Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local: 8 încăperi ar urma să fie retrase din administrarea unității liceale
SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local Este în derulare un scandal în toată regula între...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...