Cum va fi vremea în România: Temperaturile se vor apropia de cele specifice datei din calendar după 25 septembrie 2025: Sunt așteptate ploi

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor coborî şi se vor apropia de cele specifice datei din calendar, oscilând între 17 şi 24 de grade Celsius, potrivit prognozei publicate, luni, 22 septembrie 2025, de Adminstraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025.

În Banat, în primele zile din interval, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei astfel că maximele vor fi în medie cuprinse între 28 şi 32 de grade, iar minimele între 13 şi 17 grade, apoi începând cu data de 25 septembrie acestea vor marca o scădere şi se vor apropia treptat de mediile multianuale. Temperaturile diurne vor fi în medie cuprinse între 18 şi 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în ziua de 25 septembrie, iar minimele se vor încadra în medie între 8 şi 12 grade.

În cea de-a doua săptămână, atât valorile termice diurne cât şi cele de pe parcursul nopţii nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta, iar media acestora va fi apropiată de cea specifică perioadei. Maximele diurne vor fi în general cuprinse între 20 şi 24 de grade, iar cele minime se vor situa în medie între 6 şi 10 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi temporar mai ridicată în intervalul 26-30 septembrie.

În Crişana, în prima săptămână, valorile termice diurne vor marca o scădere treptată de la temperaturi cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la 29…31 de grade spre valori în jurul mediilor multianuale în general de 19 – 22 de grade, iar cele minime vor avea variaţii de la o zi la alta cu tendinţă de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea se vor încadra în general între 8 şi 14 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variaţii semnificative şi în general se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 19…23 de grade, iar media minimelor va fi de 6…9 grade. Din data de 25 septembrie şi până la finalul intervalului probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată.

În Transilvania, în primele zile din interval, valorile termice nu vor avea oscilaţii de la o zi la alta, media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, apoi vor scădea spre valori medii de 18…20 de grade (valori în general apropiate de normalul perioadei). În prima săptămână temperaturile minime vor avea variaţii de la o zi la alta şi se vor încadra între 6 şi 12 grade, mediat regional.

În cea de-a doua săptămână valorile termice nu vor avea variaţii semnificative, astfel că temperaturile diurne vor fi în medie de 17 – 21 de grade, iar cele minime între 3 şi 8 grade. În prima săptămână probabilitatea pentru ploi va fi relativ redusă, iar mai ales din data de 29 septembrie vor fi ploi pe arii restrânse.

În Maramureş, în prima săptămână, valorile termice diurne vor marca o scădere treptată de la temperaturi cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la 27 – 29 de grade spre valori în jurul mediilor multianuale în general de 19 – 21 de grade, iar cele minime vor avea variaţii de la o zi la alta cu tendinţă de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea vor scădea de la valori în medie de 10 – 12 grade spre medii de 6 – 8 grade Celsius.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa, în general, în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 19 – 21 de grade, iar media minimelor va fi de 5 – 7 grade. Temporar va ploua în perioada 25-27 septembrie, apoi probabilitatea mai ridicată de ploaie va fi în intervalul 1-4 octombrie.

În Moldova, în primele două zile, valorile termice diurne vor fi în medie de 24 – 25 de grade Celsius, apoi vor fi în scădere până în ziua de 25 septembrie spre valori în medie de 17 – 19 grade (valori normale pentru această perioadă). În ceea ce priveşte valorile termice nocturne, în primele zile vor avea variaţii uşoare de la o zi la alta şi vor fi în medie de 10 – 13 grade, iar în noaptea de 26 spre 27 septembrie vor marca o scădere spre valori în medie de 4 – 6 grade, caracterizând o vreme răcoroasă.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu se vor modifica semnificativ, astfel că maximele termice vor fi în medie de 17 – 19 grade, iar cele minime în general între 4 şi 8 grade. În prima săptămână va ploua pe arii restrânse pe parcursul zilei de 25 septembrie, iar în cea de-a doua săptămână se menţine o probabilitate mică de apariţie a ploilor în fiecare zi, dar mai ales în intervalul 2-3 octombrie.

În Dobrogea, în primele trei zile valorile termice nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă, apoi vor scădea uşor din data de 25 septembrie spre valori în jurul mediilor multianuale. Astfel, maximele termice vor scădea de la valori în medie de 24 – 26 de grade spre valori de 19 – 21 de grade, iar cele din cursul nopţilor de la valori medii de 13 – 15 grade spre 9 – 11 grade, cu valori mai ridicate pe litoral spre 12 – 13 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie.

În Muntenia, în primele trei zile, valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei şi se vor încadra în general între 26 şi 29 de grade, apoi vor marca o scădere spre o medie de 19 – 21 de grade în data de 25 septembrie, iar până spre finalul primei săptămâni se vor menţine în jurul acestora. În ceea ce priveşte temperaturile din cursul nopţilor acestea se vor situa în medie între 11 şi 14 grade, mai coborâte din data de 26 septembrie spre medii de 7 – 10 grade Celsius.

În cea de-a doua săptămână valorile termice nu vor avea variaţii semnificative, astfel că maximele vor fi în medie de 19 – 22 de grade, iar minimele în general între 6 şi 10 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi mai ridicată în cea de-a doua săptămână, îndeosebi în zilele de 29 şi 30 septembrie.

În Oltenia, în primele trei zile, valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei şi se vor încadra în general între 27 şi 30 de grade, apoi vor marca o scădere spre o medie în jurul a 22 de grade în data de 25 septembrie, iar până spre finalul primei săptămâni vor fi la valori medii de 19 – 22 de grade. În ceea ce priveşte temperaturile din cursul nopţilor acestea vor avea variaţii de la o zi la alta, dar se va remarca o scădere în noaptea de 26 spre 27 septembrie, astlfel acestea vor scădea de la valori în general de 12 – 16 grade, spre valori în medie de 8 – 10 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile termice nu vor avea variaţii semnificative, astfel încât maximele vor fi cuprinse, în medie, între 18 şi 22 de grade, iar minimele în general între 6 şi 10 grade. Pe arii restrânse vor fi ploi pe parcursul zilei de 26 septembrie, iar ulterior probabilitatea mai ridicată pentru ploi temporare va fi în intervalul 28 septembrie -2 octombrie.

La munte, în prima săptămână, valorile termice vor marca o scădere treptată de la temperaturi maxime mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la valori în medie de 18 – 20 de grade, spre valori medii de 9 – 12 grade Celsius, iar cele minime vor scădea de la valori medii de 8 – 10 grade spre o medie în jurul a 2 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 8 – 12 grade, iar media minimelor va fi de 0 – 4 grade Celsius. Începând cu ziua de 25 septembrie, probabilitatea pentru precipitaţii se va menţine ridicată până spre finalul intervalului.

