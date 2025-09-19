Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 22 septembrie – 20 octombrie. Până la jumătatea lunii octombrie, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei.
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. În prima parte a perioadei, vremea va fi mai caldă decât este normal în septembrie, dar apoi, temperaturile vor coborî.
Vremea 22- 29 septembrie
Potrivit ANM, în săptămâna 22-29 septembrie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice și în general deficitar în restul teritoriului.
Vremea 29 septembrie – 6 octombrie
În săptămâna 29 septembrie-6 octombrie, temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.
Vremea 6 octombrie – 13 octombrie
În săptămâna 6-13 octombrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.
Vremea 13 octombrie – 20 octombrie
În săptămâna 13-20 octombrie, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara, a precizat ANM.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Valoarea tichetelor
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Care este valoarea tichetelor După lungi amânări, programul Rabla se reia în sfârşit, dar cu un buget redus. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere începând cu data de 30 septembrie, însă vor exista câteva schimbări. Administraţia Fondului pentru Mediu […]
Bolojan taie din educație: Burse și posturi plătite cu ora, pentru economii de miliarde
Bolojan taie din educație: Burse și posturi plătite cu ora, pentru economii de 4-5 miliarde de lei pe an Premierul Ilie Bolojan a anunțat că urmează noi tăieri serioase în sistemul de educație, cu scopul de a reduce cheltuielile statului. Printre măsurile vizate se numără bursele elevilor și posturile plătite cu ora. Conform calculelor, asta […]
Copiii din România, fruntași la carii în Europa. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă”
Copiii din România, fruntași la carii în Europa. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă” România este, din păcate, „campioană” la cariile dentare în rândul copiilor între 1 și 9 ani. Asta, chiar dacă numărul stomatologilor și al cabinetelor a crescut în ultimii ani. Situația nu e […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 20 octombrie 2025: Când își intră toamna în drepturi. PROGNOZA METEO de la ANM...
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Valoarea tichetelor
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Care este valoarea tichetelor După lungi amânări, programul...
Știrea Zilei
VIDEO | Copacul Paw Paw sau Banana Nordului, adus de o familie din Pianu pentru prima oară în România, în urmă cu aproape 100 de ani: ,,Beneficii uriașe”
La târgul Alba Green Energy din acest an, vizitatorii vor avea ocazia să afle despre Paw Paw sau Banana Nordului,...
Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Curier Județean
Bărbat lovit de o mașină în Alba Iulia. Traversase strada prin loc nepermis
Bărbat lovit de o mașină în Alba Iulia. Traversase strada prin loc nepermis Trafic îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din...
Primăria municipiului Alba Iulia: Compania de transport public ,,practică un abuz și o încălcare directă a obligațiilor”. Vârstnicii, puși pe drumuri inutile în fiecare lună
Primăria municipiului Alba Iulia a publicat, pe o rețea de socializare, o postare prin care dorește să aducă la cunoștință...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...