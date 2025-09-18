Cum va fi VREMEA în România până la mijlocul lunii octombrie 2025: Temperaturi specifice de toamnă, dar și ploi. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
ANM (Administrația Națională de Meteorologie) a emis recent prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 16 septembrie – 13 octombrie 2025.
Potrivit meteorologilor, miercuri, vremea se va răci în majoritatea zonelor și ploile vor fi prezente în sudul, estul şi centrul ţării şi doar izolat în rest. Răcirea nu va fi de lungă durată, spre finalul săptămânii valorile termice vor fi în creștere din nou.
Prognoza meteo 16 – 22 septembrie 2025
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale și ușor excedentar în nord-estul teritoriului.
Vremea 22 – 29 septembrie 2025
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.
Prognoza meteo 29 septembrie – 6 octombrie 2025
Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice în toate regiunile. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile estice, dar vor avea o tendință ușor excedentară în restul teritoriului.
Vremea 6 – 13 octombrie 2025
Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în toată țara. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în regiunile nordice, estice și local în cele centrale, cu o tendință ușor deficitară în sud-vestul țării.
