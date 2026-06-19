Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Vara continuă cu temperaturi peste normal și secetă accentuată: România se confruntă cu un deficit de precipitații până la jumătatea lunii iulie, conform celei mai recente prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie, publicată vineri, 19 iunie 2026.
*Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului.
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.
*Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, în special în jumătatea vestică a țării.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în restul țării va fi, în general, apropiat de cel normal.
*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026
Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile țării, cu valori mai ridicate în special în vest.
Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, în special în cele intracarpatice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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