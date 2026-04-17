Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie a prezentat vineri, 17 aprilie 2026, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni în România. Potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă și vor fi intervale cu ploi.
*Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
*Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.
Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile estice și vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.
*Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul teritoriului.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nord- vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
