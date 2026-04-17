Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 18 mai 2026: Temperaturi ridicate și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat vineri, 17 aprilie 2026, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni în România. Potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă și vor fi intervale cu ploi. 

*Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

*Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile estice și vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

*Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nord- vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 aprilie 2026

De

Călin Georgescu: „România are nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL" Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu la Realitatea Plus, că România are nevoie, în contextul actualei crize, de un guvern de „reconciliere națională", format din PSD, AUR și PNL, […]

Citește mai mult

Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Pfizer, în SUA. Datorie de 600 de milioane de euro pentru România: „Este un proces care nu se încheie astăzi”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 aprilie 2026

De

Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Pfizer, în SUA. Datorie de 600 de milioane de euro pentru România: „Este un proces care nu se încheie astăzi" Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au discutat, joi, 16 aprilie 2026 în Statele Unite ale Americii, cu reprezentanţii companiei Pfizer, în încercarea de a […]

Citește mai mult

Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 aprilie 2026

De

Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei 12.700 de carduri educaționale vor fi încărcate cu suma de 500 de lei fiecare, prin programul guvernamental dedicat sprijinirii copiilor din medii vulnerabile în 2026. Banii sunt destinați acoperirii unor cheltuieli esențiale pentru școală, precum rechizite, haine […]

Citește mai mult