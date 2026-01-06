Cum va fi vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice

Vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice

Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, pe parcursul următoarelor două săptămâni, mai precis în perioada 5-18 ianuarie 2026.

Vor fi temperaturi medii diurne pozitive în unele zile, în timp ce precipitațiile vor fi prezente la nivelul întregului teritoriu al României pe aproape tot parcursul intervalului analizat, indică prognoza de specialitate publicată luni, 5 ianuarie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.

În Banat, pe tot parcursul intervalului vor fi alternanțe termice, dar mai ales în prima săptămână. Până în data de 11 ianuarie, media valorilor diurne va oscila între -5 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și zero grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, cu cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere, iar media maximelor va ajunge la 8 grade, în timp ce minimele se vor încadra între zero grade și un grad. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

În Crișana, alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între -6 și 2 grade, iar a celor nocturne între -10 și zero grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ, astfel că media maximelor va ajunge la 7 grade, iar cea a minimelor la zero grade. Precipitații se vor semnala pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

În Transilvania, până la sfârșitul acestei săptămâni, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 și 3 grade, cea mai rece zi pe 9 ianuarie, iar a celor nocturne între -10 și zero grade, cu cele mai mici valori în noaptea de 8 spre 9 ianuarie. În cea de-a doua săptămână de prognoză, valorile termice vor avea tendință de creștere, cu media maximelor de 4 – 5 grade, respectiv a minimelor de -3 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

În Maramureș, în prima săptămână din interval, vor fi alternanțe termice semnificative. Până în jurul datei de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 grade și un grad (9 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și zero grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie, respectiv 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, valorile termice vor avea tendința de creștere. Media maximelor va ajunge la 3 – 4 grade, iar minimele vor oscila între -2 grade și -1 grad. Se vor semnala precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

În Moldova, până la începutul celei de-a doua săptămâni, vor fi alternanțe termice semnificative, cu o medie regională a valorilor diurne ce va oscila între -4 și 4 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi) și a celor nocturne între -9 grade și -1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Săptămâna viitoare valorile termice vor avea tendința de creștere, iar media maximelor va ajunge la 5 grade, în timp ce minima va atinge -2 grade. Pe aproape tot parcursul intervalului vor fi precipitații, cu probabilitate mai mare de apariție în prima săptămână.

În Dobrogea, în cursul acestei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între un grad și 15 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 7 grade. În cea de-a doua săptămână, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 10 grade, iar minimele la 2 – 3 grade. Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

În Muntenia, până în data de 12 ianuarie, vor fi alternanțe termice semnificative. Media valorilor diurne va avea variații între un grad și 9 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -6 și 2 grade (cele mai mici valori fiind spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua). Ulterior, media maximelor va ajunge la 9 grade, iar a minimelor la -1 grad, spre zero grade. Se vor semnala precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în cursul acestei săptămâni și la începutul săptămânii următoare.

În Oltenia, valorile diurne vor avea medii între zero și 5 grade (8 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar cele nocturne între -8 grade și un grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). În cea de-a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar minimele la -2 grade. Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

La munte, până în data de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -8 grade și un grad, cu ziua de 8 ianuarie cea mai rece zi din intervalul analizat. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse între -14 grade și -1 grad, iar noaptea de 8 spre 9 ianuarie va înregistra cele mai mici valori. Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -3 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

